Čaputová nehodlá natahovat provedení referenda. Ústavnímu soudu položila důležité otázky

Čaputová nehodlá natahovat provedení referenda. Ústavnímu soudu položila důležité otázky

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová v souvislosti s peticí za vyhlášení referenda o zkrácení volebního období Národní rady Slovenské republiky oznámila, že... 13.05.2021, Sputnik Česká republika

Prezidentka konstatovala, že petice splňuje formální náležitosti na vypsání referenda. Doposud petice obsahuje 524 013 platných podpisů občanů Slovenské republiky. Dopočítávání zbylých hlasů bude dokončeno v nejbližší době. Jedním z důvodů, proč se prezidentka rozhodla obrátit na Ústavní soud, je, že se již dlouho vedou diskuze ohledně ústavnosti této otázky. Existuje také několik názorů, jak má být výsledek referenda uvedený do praxe.Čaputová dodává, že když nebudou zodpovězené tyto otázky, vzniká prostor pro ty, kteří by mohli zpochybnit výsledky referenda. Otázky Čaputové se tedy týkají toho, zda předmět navrhovaného referenda není v rozporu s ústavou, a pokud není, tak jak mají příslušné ústavní orgány postupovat po platném referendu. Prezidentka přislíbila, že nemá zájem celou situaci natahovat a bude proto konat bezodkladně a dnes se obrátí s otázkami na Ústavní soud. Od okamžiku doručení začíná soudu plynout lhůta 60 dní. Na závěr dodala, že úlohou prezidentky je učinit rozhodnutí, které zabezpečí ústavnost referenda a které nebude doprovázeno ústavními pochybnostmi. Chce proto všechny sporné otázky vyřešit ještě před vyhlášením referenda, aby později nemohl být zpochybněn jeho výsledek. Petice na SlovenskuPetiční výbor zveřejnil podpisové archy v rámci referendové iniciativy na začátku února. Petici iniciovala politická hnutí - opoziční Směr-SD, mimoparlamentní Hlas-SD a také SNS. Hnutí uvádějí, že by se mělo jednat o apolitické občanské referendum. Iniciativu podpořila také Konfederace odborových svazů SR.Do Prezidentského paláce bylo 3. května přivezeno více než 84 136 petičních archů s 585 816 podpisy. Na vyhlášení referenda přitom stačí petice s 350 tisíci podpisy.Cílem referenda je zeptat se občanů, zda souhlasí s tím, aby bylo zkráceno osmé volební období Národní rady Slovenské republiky a aby se parlamentní volby konaly do 180 dní ode dne vyhlášení výsledků referenda.Pro platnost referenda je nezbytná účast alespoň 50 procent oprávněných voličů.

