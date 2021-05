https://cz.sputniknews.com/20210513/doba-trvanlivosti-vakciny-sputnik-v-byla-prodlouzena-na-osm-mesicu-14472311.html

Doba trvanlivosti vakcíny Sputnik V byla prodloužena na osm měsíců

Doba trvanlivosti vakcíny Sputnik V byla prodloužena na osm měsíců

Doba trvanlivosti vakcíny proti koronaviru Sputnik V byla prodloužena na 8 měsíců. Plánuje se ji prodloužit na jeden rok, je však nutné, aby uběhla doba studie... 13.05.2021

Dříve se uvádělo, že doba trvanlivosti vakcíny Sputnik V je 6 měsíců. „Doba trvanlivosti byla prodloužena, protože doba uplynula. Bude prodloužena přesně na rok, nyní je to zatím 8 měsíců, a to z prostého důvodu, že jsme neměli dobu sledování delší než 8 měsíců,“ řekl Gincburg.Gincburg také vyzval k zahájení testování Sputniku V na dětech. Zahraniční výrobci vakcín proti koronaviru již zahájili výzkum použití vakcíny na dětech, Rusko v této věci začíná zaostávat, řekl pro Sputnik Alexandr Gincburg.Poznamenal, že děti tvoří asi 20 % populace, také bývají nakažené koronavirem a bohužel na něj umírají.Gamalejův ústav obdržel vzorek indické mutace koronaviru, plánuje se otestovat účinnost vakcíny Sputnik V proti této mutaci. Výsledky by měly být koncem příštího týdne, uvedl Gincburg.Ruské vakcínyMinisterstvo zdravotnictví RF v srpnu loňského roku zaregistrovalo první vakcínu proti covidu-19 na světě Sputnik V vyvinutou Ústavem epidemiologického a mikrobiologického výzkumu Nikolaje Gamaleji společně s Ruským fondem přímých investic.Vakcína Sputnik V byla zaregistrována v 64 zemích s celkovým počtem obyvatelstva přes 3,2 miliardy lidí. Účinnost Sputniku V činí 91,6 %, což potvrzuje publikace dat v The Lancet, jednom z nejstarších a nejuznávanějších medicínských časopisů světa.V říjnu ministerstvo zdravotnictví zaregistrovalo další vakcínu s názvem EpiVakKorona vyvinutou novosibirským centrem Vektor. EpiVakKorona neobsahuje živý virus a formuje imunitu díky využití uměle syntetizovaných peptidů.Další vakcínou je KoviVak od Čumakovova střediska Ruské akademie věd. KoviVak je celobuněčná vakcína. Tyto vakcíny používají buď uměle oslabené viry, které nejsou schopné způsobit onemocnění, nebo již zabité (inaktivované) viry.6. května pak ruské ministerstvo zdravotnictví zaregistrovalo jednodávkovou vakcínu Sputnik Light. Její vývojáři tvrdí, že jedna injekce je dostačující pro silnou imunitní reakci.

