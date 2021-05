„Je to jak na zakázku od GRU.“ Hamáček navrhl, aby ruský prezident vyznamenal české novináře

https://cz.sputniknews.com/20210513/dopad-na-moje-okoli-je-devastujici-hamacka-se-deti-ptaji-zdali-pujde-do-vezeni-kvuli-vrbeticim-14472928.html

Ministr vnitra Jan Hamáček v rozhovoru uvedl, že kauza Vrbětice a článek Janka Kroupy o tom, že se údajně chystal v Moskvě vyměnit Vrbětice za milion vakcín... 13.05.2021

Hamáček v rozhovoru pro Blesk uvedl, že situace okolo něho „není jednoduchá“. „My jsme opravdu zvládli asi nejsložitější bezpečnostní operaci a je logické, že jsme tím spoustu lidí a možná i subjektů naštvali v uvozovkách. Takže ta bezpečnostní opatření i podle odborníků jsou na místě,“ uvedl k vyhošťování ruských diplomatů z Prahy.Podle jeho slov se ale situace výrazně změnila poté, co portál Seznam Zprávy publikoval článek Janka Kroupy obviňující Jana Hamáčka z toho, že chtěl vyměnit v Moskvě kauzu Vrbětice za milion vakcín Sputnik V a příslib, že plánované setkání amerického prezidenta Joe Bidena a ruského prezidenta Vladimira Putina proběhne v Praze.„Situace se hodně změnila publikováním článku pana Kroupy na Seznamu (…). Poté, co pan Kroupa publikoval ten svůj nesmyslný a vymyšlený článek, tak mi začaly chodit stovky výhružných emailů. Řeší to policie. Tam jsou výhružky smrtí, zabitím. Opravdu, ta situace kolem mě je napjatá,“ řekl ministr vnitra.„Je pravda, že prožívám nejtěžší okamžiky svého života. Já je bohužel prožívám proto, že někdo, a já nevím, proč to udělal, se rozhodl publikovat naprosto nesmyslný článek, vyfabulovaný, neozdrojovaný, o jedné schůzce na ministerstvu vnitra,“ dodal.Takový vývoj událostí, jak řekl Jan Hamáček, sám nečekal. Očekával naopak, že se situace po odletu ruských diplomatů vyhoštěných z České republiky začne uklidňovat.„Když z Prahy odlétal ten ruský iljušim s ruskými špiony, tak jsem si oddechl, (…) a pak 4. 5. ráno jsem dostal ránu mezi oči a víceméně se mi zhroutil svět, protože já vím, že jsem nic špatného neudělal, jsem vláčen bahnem, označován za vlastizrádce a musím to vysvětlovat. Je to věc, která se mě dotýká osobně,“ prohlásil v rozhovoru pro Blesk.„Dopad na moje okolí je devastující. Děti se mě ptají, jestli půjdu do vězení, ptají se, jestli jsem něco provedl. Je to devastující, já to nikomu nepřeju,“ zmínil dále Jan Hamáček.Podle jeho slov se novináři Janu Kroupovi podařilo zpochybnit zájmy a bezpečnost České republiky, neboť zatřásl s pozicí země na mezinárodním poli.„Jestli se něco panu Kroupovi povedlo, tak úplně vyhodit do vzduchu bezpečnostní zájmy České republiky. Bohužel mu v tom pomáhala opozice tím, že úplně naskočila na ten jeho článek, aniž by se mě zeptala,“ myslí si ministr vnitra.„Ten článek pana Kroupy – já mám pocit, že mu to poslali z GRU (ruská vojenská tajná služba –red.). To je přesně to, co Rusové potřebovali – vše zpochybnit, znevěrohodnit. Já bych pochopil, kdyby takový článek vyšel na nějakých dezinformačních webech. Vyšel na Seznamu, který se tváří jako respektované médium. Po tomhle ale je Seznam dezinformační médium jako vyšité,“ dodal Hamáček.Redaktor se ministra vnitra tázal, zdali kvůli kauze Vrbětice nečekal silnější odezvu „od západních partnerů“.„A vy se divíte? Oni koukají s vytřeštěnýma očima, co tady děláme. (…) Jak dneska někdo napsal – Rusové slaví, z kauzy Vrbětice je kauza Hamáček. A tohle se povedlo Janku Kroupovi a serveru Seznam. To je jako na objednávku od Rusů! Jestli pan prezident Vladimir Putin neví, koho vyznamenat medailí Hrdina Ruské federace, tak ji může dát Kroupovi, protože ti nejvíce pomohli ruské dezinformaci, která tady jede,“ uvedl v rozhovoru pro Blesk.„Těm Rusům to hraje do karet, ti se chechtají smíchy, a ti naši spojenci na to koukají jako blázni,“ doplnil Jan Hamáček k diskuzi o tématu podpory ze strany spojenců.Článek Janka KroupyNovinář Janek Kroupa v článku na portálu Seznam Zprávy obvinil ministra vnitra Jana Hamáčka z toho, že před vypuknutím kauzy Vrbětice se údajně chystal do Moskvy, aby tam „vyměnil“ mlčení v kauze Vrbětice za milion dávek ruské vakcíny Sputnik V a příslib, že setkání prezidentů Bidena a Putina proběhne v Praze.Hamáček se proti těmto tvrzením jednoznačně ohradil. Podal na Kroupu trestní oznámení za pomluvu a civilní žalobu na vydavatele, kde požaduje odškodnění ve výši 10 milionů korun.

