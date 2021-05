https://cz.sputniknews.com/20210513/expert-vysvetlil-proc-whatsapp-jiz-davno-facebooku-predava-konverzaci-uzivatelu-14468590.html

Expert vysvětlil, proč WhatsApp již dávno Facebooku předává konverzaci uživatelů

Expert vysvětlil, proč WhatsApp již dávno Facebooku předává konverzaci uživatelů

Messenger WhatsApp již dávno odesílá všechna možná data svých uživatelů Facebooku, kterému patří, včetně obsahu konverzace, fotografií, lokací a telefonních... 13.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-13T17:21+0200

2021-05-13T17:21+0200

2021-05-13T17:21+0200

věda a technologie

internet

whatsapp

facebook

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/05/13438112_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e9522b70e951c42a828db6e51be04e9c.jpg

Od 15. května začnou platit nová pravidla používání osobních údajů WhatsApp. Mateřské společnosti Facebook budou předána registrační data účtu, data o transakcích, o použití služeb, včetně součinnosti s jinými servisy společnosti, informace o mobilních zařízeních a IP adresy.Těm, kdo nepřijme novou uživatelskou dohodu, nebude účet hned odstraněn, tito uživatelé však budou moci pouze přijímat telefonáty a zprávy, ale čtení a odesílání zpráv bude nepřístupné.„První, na co bych chtěl upozornit, je, že WhatsApp již několik let patří FB. Tedy všechna data, která společnost deklaruje v daných změnách, se fakticky předávají již dávno,“ řekl Bederov.Vysvětlil, že se to dělá pro zvýšení počtu zanalyzovaných uživatelů. „Není tajemstvím, že čím víc dat analyzuje ekosystém servisů patřících FB, tím přesnější, účinnější a dražší reklamní targeting (cílení) bude moci nabízet svým zákazníkům. A právě to je hlavním účelem. Právě na reklamě tato společnost vydělává,“ sdělil expert.Podle jeho mínění počet uživatelů WhatsApp nepochybně klesne. „Lidé by chtěli mít chráněnou konverzaci. Tohle se ale dá zajistit pouze vytvořením vlastního řešení s nulovým prozrazením dat,“ míní Bederov.

https://cz.sputniknews.com/20210510/whatsapp-zmirnuje-lhutu-pro-prijeti-novych-zasad-ochrany-osobnich-udaju-14434888.html

https://cz.sputniknews.com/20210512/nemci-zakazali-facebooku-pouzivat-data-z-whatsappu-14461612.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

internet, whatsapp, facebook