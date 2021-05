https://cz.sputniknews.com/20210513/generalove-ve-vysluzbe-zpochybnili-bidenovo-psychicke-a-telesne-zdravi-14469900.html

Generálové ve výslužbě zpochybnili Bidenovo psychické a tělesné zdraví

Generálové ve výslužbě zpochybnili Bidenovo psychické a tělesné zdraví

Přes 120 amerických generálů ve výslužbě podepsalo otevřený dopis s kritikou prezidenta USA Joea Bidena. V dopise se uvádí, že „národ je ve velkém nebezpečí“... 13.05.2021, Sputnik Česká republika

„Nedá se ignorovat psychický a tělesný stav vrchního velitele (pozn. Ozbrojených sil USA Joea Bidena). Má být schopen rychle přijímat přesná rozhodnutí ve sféře národní bezpečnosti, kdekoliv, ve dne v noci,“ zdůraznili autoři dopisu. V dokumentu, který podepsalo 124 lidí, se rovněž píše, že nynější administrativa „zahájila v diktátorském stylu velký útok na ústavní práva amerických občanů, že podepsala bez schválení Kongresu více než 50 výnosů, z nichž mnohé ruší účinnou politiku předcházejícího vedení“.Generálové vyzvali FBI a Nejvyšší soud k rychlé činnosti v případě přestupků ve volbách, a aby to neignorovaly, jako tomu bylo v roce 2020.V posledních prezidentských volbách zvítězil demokrat Joe Biden. Jeho soupeř, bývalý republikánský prezident Donald Trump, učinil nejedno prohlášení ohledně zfalšování hlasování, jeho stoupenci se bezúspěšně snažili zrušit výsledky, včetně dobytím Kapitolu, což bylo příčinou smrti několika lidí. Kritika dopisu a obvinění ze zradyČinní američtí vojáci a také vojáci ve výslužbě zkritizovali otevřený dopis 124 generálů. Podle slov plukovníka armády USA ve výslužbě Jeffreye McCauslanda je riskantní se zúčastnit takové „antidemokratické kampaně“, která může mít za následek revizi výsledků prezidentských voleb. Dopis vytváří nebezpečný precedent, poněvadž USA jsou považovány za „jednu z mála demokratických zemí, ve které vojáci nikdy nehrozili uchopením moci“. „Podle mého názoru je to velmi špatný příklad eroze vojensko-občanských vztahů v USA, což se stává základním kamenem naší demokracie,“ poznamenal McCausland v rozhovoru pro The Huffing Post. Alex McCoy, bývalý námořní pěšák, zase zhodnotil dopis generálů ve výslužbě jako zradu.„Bývalí vojáci byli z historického hlediska buď živnou půdou pro fašistická hnutí a převraty anebo oporou prodemokratických hnutí hájících zákony naší Ústavy proti malé skupině lidí deroucích se k moci, kteří se snaží rozdělit národ a podkopat jeho vůli,“ prohlásil bývalý voják. Podle jeho názoru „těchto 124 generálů učinilo svoji volbu a zradili většinu válečných veteránů, jež zachovali věrnost přísaze“.

