Leoš Mareš se potěšil první nule. Radost mu však pokazili sledující

Po dlouhých měsících omezujících opatření, neustálého nárůstu počtu infikovaných, konečně spolu s teplým počasím začalo ubývat i nových případů infekce. Tento trend potěšil i Leoše Mareše, který si ve statistikách povšiml, že za včerejšek 12. května nepřibyl v okresu Cheb ani jeden nový případ covidu-19.Někteří sledující se spolu s Marešem potěšili této novině, mnozí však přišli se svými vlastními teoriemi, proč je tomu tak.Mnozí uživatelé zastávají názor, že většina lidí si už vytvořila imunitu a prostě už se nemá kdo nakazit.„To musí být, asi už jsme imunní poslední dobou na vše, nejlepší z nejlepších,“ míní další uživatel.„Se už promořili,“ dodává ještě jeden.Další uživatelé si myslí, že se prostě nikdo nepřišel dát otestovat, nebo i ti, co jsou nemocní, jednoduše sedí doma a svoji nemoc nehlásí.„Tak asi nikdo nešel na test,“ zaznělo od jednoho uživatele.Jiní to zase připsali počasí, je to prostě koloběh.„To tak bývá, že respirační onemocnění s jarem odchází…rok co rok, pořád stejný. Na podzim zase přijde, na jaře odejde…a tak pořád dokola,“ míní další uživatelka.Leoš MarešLeoš Mareš je český moderátor rádia Evropa 2, herec a zpěvák. Moderoval show Talentmania, pěveckou soutěž Česko Slovenská Superstar, dále například X Factor či Hlas Československa. V minulém ročníku SuperStar usedl do křesla poroty.V roce 2018 se oženil s Monikou Koblížkovou. Na podzim 2018 nazpíval upravenou verzi písně Být stále mlád s Karlem Gottem a z duetu se stal hit. Natočil také čtyři alba, na kterých se nacházejí mimo jiné i duety s Martinou Balogovou či Terezou Kerndlovou. Sám sebe nepovažuje za zpěváka. V roce 2015 měl svou vlastní talk show a zúčastnil se s Katarínou Štumpfovou soutěže České televize StarDance.

