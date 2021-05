https://cz.sputniknews.com/20210513/na-seznamu-kandidatu-na-vyznamenani-je-exprezident-svoboda-i-sef-bis-koudelka-14474167.html

Na seznamu kandidátů na vyznamenání je exprezident Svoboda i šéf BIS Koudelka

Na seznamu kandidátů na vyznamenání je exprezident Svoboda i šéf BIS Koudelka

Poslanci sestavili seznam kandidátů na státní vyznamenání. Na seznamu se nachází například filosof Jan Sokol, šéf Bezpečnostní informační služby Michal... 13.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-13T16:14+0200

2021-05-13T16:14+0200

2021-05-13T16:14+0200

čr

udělování vyznamenání

poslanecká sněmovna

poslanci

prezident

vyznamenání

miloš zeman

česká republika

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1086/10/10861039_0:211:2501:1617_1920x0_80_0_0_9e9cb16f58cdba571b052d35ed332725.jpg

Web iDnes.cz píše, že na seznam se dostal také exprezident Ludvík Svoboda, kterého navrhl Jiří Kobza z SPD. Svoboda byl zvolen prezidentem v roce 1968 a i v roce 1973. Toho navrhl Kobza in memoriam na Řád bílého lva, vojenská skupina. Za zmínku stojí, že Svoboda již Řád bílého lva za vítězství dostal v roce 1946.Na tuto skutečnost Svoboda pro iDnes.cz uvedl, že o tom ví a neodpověděl, zda jeho návrh není tak trochu „navíc“. Podle místopředsedy Sněmovny a Pirátů Vojtěcha Pikala je sice návrh trošku kontroverzní, avšak oni je „nekádrují“.Celý seznam, který čítá 50 jmen, byl předložen ve čtvrtek po poledni organizačnímu výboru. Pikal uvedl, že Sněmovna je posoudí buď koncem května, nebo začátkem června. Následně bude putovat k prezidentu Zemanovi, který si z něj může, avšak nemusí vybrat, komu udělí 28. října vyznamenání.Co se týče dalších jmen na seznamu, pak Pikal navrhl na Řád bílého lva in memoriam filosofa, disidenta Jana Sokola, který zemřel v letošním únoru. Jan Čižinský měl pak návrh udělit medaili za zásluhy o stát v oblasti bezpečnosti státu a občanů šéfovi civilní kontrarozvědky Michalu Koudelkovi. K němu se přidalo dalších 15 poslanců.První kosmonautPoslankyně z SPD Monika Jarošová pak navrhla na seznam prvního a jediného českého kosmonauta Vladimíra Remka. Na seznamu pro Sněmovnu je však uveden jako kandidát na medaili za zásluhy o stát v oblasti hospodářství a vědy. Jiný poslanec z SPD, Jaroslav Holík, pak uvedl jméno bývalého hokejového brankáře Jiřího Králíka. Demokrat Pavel Žáček pak chtěl na seznam oceněných dostat členy skupiny bratří Mašínů. Podle něj by medaili za hrdinství měl dostat Josef Mašín, který je už jediný naživu, i in memoriam Ctirad Mašín, Milan Paumer, Ctibor Novák, Václav Švéda a Zbyněk Janata. Nutno podotknout, že organizační výbor však navrhl vyjmout ze seznamu jmen navržených na státní vyznamenání členy odbojové skupiny bratří Mašínů. Pro iDnes.cz uvedl Radek Vondráček z ANO, že poslanci je však budou moci na plénu do seznamu vrátit.Věra Kovářová, jakožto místopředsedkyně STAN, navrhla medaili in memoriam pro bývalého novináře Karla Pacnera. Kromě toho navrhla udělit medaili in memoriam bývalému novináři Vladimíru Kučerovi.

https://cz.sputniknews.com/20210508/prezident-zeman-jmenuje-nove-generaly-14408968.html

https://cz.sputniknews.com/20210210/zeman-zmenil-nazor-rychetskemu-statni-vyznamenani-neudeli-poskodil-republiku-13176774.html

3

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

udělování vyznamenání, poslanecká sněmovna, poslanci, prezident, vyznamenání, miloš zeman, česká republika