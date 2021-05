https://cz.sputniknews.com/20210513/nikdy-neuslysite-jak-se-blizi-americky-magazin-napsal-o-nejnebezpecnejsi-ruske-ponorce-14470948.html

„Nikdy neuslyšíte, jak se blíží.“ Americký magazín napsal o nejnebezpečnější ruské ponorce

„Nikdy neuslyšíte, jak se blíží.“ Americký magazín napsal o nejnebezpečnější ruské ponorce

Nejnovější pohonná jednotka ponorky třídy Lada ji dělá natolik neslyšnou, že všimnout si přibližující se ponorky je prakticky nemožné, píše americký publicista...

Autor si všiml, že ponorka má formu kapky vody, což výrazně zvyšuje její pohyblivost ve vodním prostředí. To pomáhá zvládat turbulentnost a nevytváří snadno zachytitelné šumy. Zvláštní pozornost si zaslouží její pohon, vodíkově-kyslíkoví palivový element, jenž vytváří elektřinu pro pohon šroubu.Nehledě na přítomnost dieselových generátorů elektrické energie na palubě, podobně jako je mají jiné diesel-elektrické ponorky, u ponorek třídy Lada se elektrická energie vyrábí pomocí chemické reakce. To pomáhá snížit celkový hluk ponorky. Díky těmto technologiím je možné dosáhnout stavu, kdy tyto ponorky budou tišší než jejich atomové kolegyně, neboť pumpa zásobující reaktor chladivem také pracuje dostatečně nahlas.Rusko dnes staví diesel-elektrické stroje dvou typů. Prvním je třída Varšavjanka, druhým typem jsou ponorky třídy Lada. Varšavjanky se staví na základě projektu sovětských ponorek Paltus. Ruská Černomořská flotila již obdržela šest ponorek tohoto typu. K roku 2024 má šest ponorek tohoto typu dostat také Tichooceánská flotila Ruska.Generální ředitel loděnice Admiralitějskie věrfi v Petrohradu Alexandr Buzakov dříve uvedl, že první dvě sériové ponorky čtvrté generace třídy Lada budou vyzbrojeny okřídlenými střelami Kalibr.Ponorky třídy Lada pojmenované Kronštadt a Velikie Luki dostane ruské loďstvo podle plánu v průběhu příštího roku. První ponorka této třídy, která nese pouze torpéda a miny, je v operativní službě od roku 2010.Ponorky VaršavjankaNa konci března jsme na našem portálu poodhalili tajemství nízké hlučnosti ruských ponorek třídy Varšavjanka. Legendární nehlučnost ponorek třídy Varšavjanka, kvůli které byly v NATO označeny tyto stroje za „černé díry“, mají na svědomí speciálně konstruované elektromotory a jejich zcela správné použití.Pro pohyb pod vodou se pro úspornější chod používá elektrický motor. Je to nejtišší a nejekonomičtější varianta. Zároveň existují také další dvě hřídelové linie: ty mohou fungovat každá zvlášť, díky čemuž je loď schopná otáčet se na místě a kotvit. Pro ruskou armádní televizní stanici Zvezda to uvedl velitel elektromechanické části ponorky Velikij Novgorod ponorky Denis Bajdačnyj.

