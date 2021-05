https://cz.sputniknews.com/20210513/nyt-u-rady-zastupcu-usa-v-zahranici-byly-objeveny-mozkove-poruchy-14468145.html

NYT: U řady zástupců USA v zahraničí byly objeveny mozkové poruchy

NYT: U řady zástupců USA v zahraničí byly objeveny mozkové poruchy

Přes 130 amerických diplomatů a vojenských příslušníků, jež pracovali v zahraničí, má záhadné problémy související s poruchami mozku, píše list The New York... 13.05.2021, Sputnik Česká republika

Původně vyšlo najevo 60 případů zdravotních problémů v Číně a na Kubě. Nyní byla poškození zaznamenána také u diplomatů v Evropě a Asii. Případy, jež byly zaregistrovány doma, jsou podle názoru zdrojů následky toho, co se stalo postiženým zaměstnancům v zahraničí. List píše, že mozkové poruchy jsou velmi různé, počínaje bolestmi hlavy a konče myšlenkami na sebevraždu. K podobným incidentům došlo před asi pěti lety. Administrativa bývalého prezidenta USA Donalda Trumpa se snažila zvýšit účast ministerstva obrany ve vyšetřování příčin těchto případů. Jak píše The New York Times, zaměstnanci administrativy však narazili na potíže kvůli federální ochraně zdravotnických dat, která jim omezila přístup k potřebným informacím. Rada národní bezpečnosti se podle listu věnuje sběru dat za účelem objevení eventuální zákonitosti mezi poruchami, jež nebyly zaregistrovány dříve. Administrativa prezidenta Joea Bidena vyzvala úřady ke jmenování koordinátorů, kteří by se věnovali zjištění příčin mozkových poruch u úředníků a vojáků a zkvalitnění zdravotnických služeb poskytovaných postiženým zaměstnancům. List dále píše, že v CIA byla zřízena zvláštní jednotka, která se věnuje sběru informací o nových incidentech. Náměstek ředitele CIA David Cohen byl jmenován odpovědným za vyšetřování příčin. Má se každý měsíc scházet s postiženými zaměstnanci a pořádat pravidelné briefingy pro členy Kongresu. Televize CNN dříve s odkazem na vlastní zdroje informovala, že americká vláda vyšetřuje dva incidenty, jež se možná podobají případům útoků s použitím technologie „mířené energie“ proti americkým zástupcům v zahraničí. K jednomu z podobných útoků na území USA došlo údajně v listopadu 2020 v blízkosti Bílého domu. K jinému případu došlo v roce 2019. Zaměstnankyně Bílého domu tenkrát sdělila, že byla vystavena podobnému útoku, když venčila psa v jednom z okresů státu Virginie, který hraničí s Washingtonem. Zdroje mají za to, že zatím není jasné, jestli tyto případy na území USA souvisí s podobnými incidenty v zahraničí. Účastníci vyšetřování se domnívají, že za útoky může stát Rusko, zatím se to však nedá říct jednoznačně kvůli absenci informací. Mezi podezřelými byla rovněž uvedena Čína. Televize sdělila, že v těchto případech existuje podoba s takzvaným havanským syndromem mezi diplomaty USA na Kubě v letech 2016 a 2017 a také v Číně v roce 2018. Diplomaté byli, jak předpokládají, vystaveni zvukovému působení, které vedlo k dlouhodobým následkům pro jejich zdraví. Ministerstvo zahraničí USA nedospělo k žádnému jednoznačnému závěru ohledně toho, co vyvolalo tento syndrom. V amerických médiích se občas objevila obvinění na adresu Ruska z organizace „akustických útoků“, Ministerstvo zahraničí RF označilo tato obvinění za „naprosto absurdní a divné pomluvy“.

