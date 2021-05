https://cz.sputniknews.com/20210513/ockovani-s-politickou-prichuti-exministr-zdravotnictvi-sr-si-posvitil-na-situaci-se-sputnikem-v--14467722.html

Očkování s politickou příchutí. Exministr zdravotnictví SR si posvítil na situaci se Sputnikem V

Sputnik V je na Slovensku už několik měsíců, zatím však nedošlo k očkování ruskou vakcínou ani jednoho člověka. Bývalý ministr zdravotnictví, který byl při dovozu těchto preparátů, vysvětlil situaci i v TA3. „Když jsme Sputnik přivezli, postup byl jednoznačný, byl v mrazovém řetězci a není to úplně jednoduché na manipulaci. Podobně je to uskladněné i nyní, do dvou hodin po rozmrazení musí být vakcína podána, a to je relativně náročné. Každá vakcína musí podstoupit i kontrolu šarže, na to jsem potřeboval minimálně dva týdny, testy nakonec vyšly dobře a hned tehdy se mělo začít i očkovat,“ uvedl Krajčí s tím, že přesto je rád, že se tak stane již brzy. Celé se to zpolitizovalo, a proto se čekalo až dosud, dodnes zcela nerozumím tomu, co se vlastně stalo,“ zdůraznil bývalý slovenský ministr zdravotnictví. Podle Baláže je Sputnik pravděpodobně dobře namíchanou vakcínou, stále však není registrován. Vinu vidí zejména na straně Ruska, které nedodalo všechny doklady pro Evropskou lékovou agenturu. Chybí mu však přesný postup, jak chtějí očkovat neregistrovanou vakcínou, na tom je podle něj třeba ještě zapracovat. Vektorové vakcíny, kterými jsou AstraZeneca i Sputnik V, obsahují adenovirus, ten má schopnost vstoupit do buňky. „AstraZeneca je výborná vakcína pro lidi nad 60 let, v první strategii jsme očkovali jí zejména mladší ročníky, nyní se to ale otočilo a doporučují očkovat i starší,“ dodal Krajčí k očkovací strategii. Na druhou stranu upozornil na to, že Slovensko disponuje jedním milionem vakcín Pfizer a nyní je třeba soustředit na ně. Rovněž exministr poznamenal, že Sputnik V obsahuje jiné adenoviry než AstraZeneca, i to může být podle něj rozhodující rozdíl. Na pozastavení AstraZeneca oba reagovali, že to bylo dobré a racionální rozhodnutí i vzhledem k novým datům a nevyzpytatelným dodávkám vakcín. Ministerstvo by mělo prý vydat i pokyny pro poskytovatele zdravotní péče. Baláž navrhl i to, aby se změnila očkovací strategie, vakcínou AstraZeneca by se podle něj měl očkovat vybraný typ lidí. Poslanec také vyzdvihl, že na samotný virus zemře mnohem více lidí než na očkování. Co se týče rizika krevních sraženin, Krajčí upřesnil, že příznaky mohou být otok nohy, poruchy vidění, podlitiny v jiných částech těla než v místě vpichu nebo potíže s dýcháním. Tehdy je třeba vyhledat lékařskou pomoc.

