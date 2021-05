https://cz.sputniknews.com/20210513/pirati-nejsou-novi-komunisti-jsou-to-stari-komunisti--novinar-holec-si-posvitil-na-lzi--14468743.html

„Piráti nejsou noví komunisti, jsou to staří komunisti.“ Novinář Holec si posvítil na lži

Novinář a komentátor Petr Holec ve svém pořadu na kanálu XTV poukázal na lži Pirátské strany. Podle jeho názoru se nejedná o takzvané „nové komunisty“, za něž... 13.05.2021, Sputnik Česká republika

Holec ve svém pořadu pustil část rozhovoru s předsedou Pirátů Ivanem Bartošem, kde obhajoval svoji stranu před slovy o tom, že piráti jsou nositeli komunistických idejí.„My nejsme žádní neomarxisté ani komunisté, my jsme Piráti. Já ti řeknu, co to znamená, my jsme prosadili snížení daní pro všechny občany, zastáváme se živnostníků. Bojujeme za vyšší platy pro učitele, spravedlivé zvyšování důchodů. Děláme prostě konkrétní věci a nějaké nálepky od konkurence mě nemůžou rozházet,“ prohlásil v rozhovoru s jiným pirátským poslancem Mikulášem Ferjenčíkem předseda Pirátů Ivan Bartoš.Holec na tento rozhovor Piráta s Pirátem reagoval slovy, že je nadšený, když už uvnitř strany dělají lidé rozhovory jeden s druhým.„Já jsem z tohoto nadšený, kluci už dělají rozhovory sami se sebou. Mě to připomíná soudruhy – oni říkají, „žádní komunisté nejsme“, mě to ale připomíná, když komunisté dělali rozhovory sami se sebou v novinách, v rádiu… Oni (Piráti – red.) jsou přesně takoví,“ uvedl komentátor.Petr Holec následně ilustroval, co se Piráti chystají dělat, pokud po volbách se budou moci zúčastnit vlády.„Oni prý snížili daně všem. Tak mě zajímá, proč nehlasovali pro to výrazné snížení daní z příjmů, pro které hlasovala ODS, ANO a SPD, a Piráti řekli ne-ne-ne. Ale to není všechno. Zrovna v neděli byl v televizi pirátský fanatik a psychopat a udavač Lukáš Wagenknecht, bohužel kandidát na ministra financí za Piráty. On řekl na Prima News, že Piráti chtějí zvýšit po volbách spotřební daně, a že chtějí zvýšit i daň z komerčních nemovitostí pro takzvané, jak řekl Wagenknech, krabice na zelené louce – ty logistické haly a podobně,“ řekl na kanálu Xaver Live.„To je jedno zvýšení daní, které pro nás chystají, zatímco jejich šéf Ivan Bartoš říká „ne-ne-ne, my chceme daně snižovat“. Už předtím z Pirátů tak jako uniklo, že si vážně zahrávají s tou ideou garantovaného nepodmíněného příjmu pro všechny, což není nic jiného než rozdávání peněz, no a že kvůli tomu budou muset zvýšit daně taky,“ dodal.Komentátor také přišel s příkladem údajného pirátského nápadu, kdy si někteří členové strany zahrávají s myšlenkou zdanit obytné prostory, pokud budou převyšovat jistou úroveň.„No, a pak se zamyslel Pirát Tomáš Kapler, který přišel s tou slavnou ideou, že všichni máme mít na hlavu 30 metrů čtverečních, a kdo to přesáhne, tak za každý metr čtvereční navíc bude brutálně zdaněn! Takže, když tady novodobí soudruzi dělají spolu rozhovory a říkají: „ne-ne-ne, my nejsme žádní novodobí komunisti, my snižujeme daně“ – tak fantasticky lžou. A oni nejsou žádní novodobí komunisti, oni jsou staří komunisté, akorát nosí dlouhé vlasy a dredy,“ myslí si.„Až zase uvidíte nějaký takový fajnový rozhovor, tak klukům a holkám (Pirátům – red.) nevěřte ani slovo,“ uzavřel své vyjádření na adresu Pirátů komentátor Petr Holec. Volební modelČeská televize v proběhu prvního týdne května přinesla zprávy o tom, jak by skončily volby, pokud by se konaly v dubnu letošního roku. Na prvním místě se umístila koalice Pirátů a STANu se ziskem 27,5 % hlasů. ANO premiéra Andreje Babiše by skončilo na druhém místě se ziskem 21 % hlasů. Na třetím místě by se umístila volební koalice SPOLU, následovaná SPD s 11,5 %. Kromě těchto stran by se do sněmovny dostala také ČSSD a KSČM.

