Plačková provokuje polonahými fotkami z dovolené. Sledující jsou u vytržení

Z této luxusní destinace postuje Plačková jednu fotku za druhou, které pochopitelně nenechávají chladnými žádného uživatele. Na své nejnovější fotce pózuje v plavkách na lodi a dávku provokace si neodpustila Slovenka ani u popisku k fotce.K fotce jí napsali sledující množství komentářů. Mezi nimi se objevil i například moderátor Matúš Krnčok, který si neodpustil dávku sarkasmu. Plačková neváhala a moderátorovi odpověděla s tím, že langoš by si opravdu dala. Mnoho dalších uživatelů Zuzaně psalo, že si má dovolenou užít a že je „krásná jako vždy“.„No, je vidět, že máš mnoho práce, jinak i já,“ zněl další komentář její sledující.Lidé chválili Zuzaně i její postavu, která na fotce vynikla ve dvoudílných plavkách: „Krásná postava, moc ti to sluší.“Někteří se uchýlili i k romantičtějším výrazům. „Bolelo to, když jsi spadla z nebe?“ Další pak poznamenávali, že domů by se jim z takové destinace určitě nechtělo.Jiní se pak dotkli i samotného popisku k fotce, který Zuzana zvolila. „Ty už ani psát nemusíš, nám stačí fotka,“ uvedla jedna ze sledujících.Zuzana PlačkováZuzana Plačková, jedna z hvězd kontroverzní soutěže Hotel Paradise, se proslavila zejména svými obrovskými silikonovými implantáty a dalšími vylepšeními. Je modelka a Playmate a pochází z Čadce na Slovensku. V současné době je blogerkou, podnikatelkou a živí ji i její účet na Instagramu, kde ji sleduje přes 730 tisíc lidí.

