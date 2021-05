Praktici budou nyní dostávat vakcínu Moderna přímo. Od pondělí se spouští očkování pro 40+

https://cz.sputniknews.com/20210513/praktici-budou-nyni-dostavat-vakcinu-moderna-primo-od-pondeli-se-spousti-ockovani-pro-40-14471675.html

Premiér Andrej Babiš na tiskové konferenci k postupu očkování u praktických lékařů avizoval, že od pondělí se budou moci na očkování hlásit osoby nad 40 let... 13.05.2021, Sputnik Česká republika

Tiskové konference se účastnili také předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka a národní koordinátorka očkování Kateřina Baťhová a náměstek ředitele VZP pro zdravotní péči David Šmehlík. Český premiér uvedl, že v příštím týdnu by měli praktičtí lékaři napřímo dostávat vakcínu Moderna. „Praktici budou dostávat dodávky napřímo, celkově to bude 454 tisíc dávek vakcíny Moderna,“ uvedl premiér a dodal, že praktičtí lékaři už nebudou muset chodit pro vakcíny do lékárny.Vakcína od společnosti Pfizer bude i kvůli distribuci dodávána pouze očkovacím centrům. „Praktici mají další tři vakcíny,“ řekl premiér. Praktičtí lékaři budou očkovat vakcínami Moderna, Johnson a AstraZeneca.Dodal, že od pondělí se na očkování můžou hlásit zájemci ve věkové kategorii nad 40 let. Poté by se už k očkování mohli hlásit všichni zájemci. Ohledně distribuce vakcín praktickým lékařům se vyjádřil následovně:„Evidence byla velice problematická. Proč to trvalo dlouho? Myslím, že to zase tak dlouho netrvalo. Podstatný je výsledek. Problémy byly na začátku, ale to se vysvětlilo,“ uvedl. Předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka podotkl, že u praktických lékařů čeká na očkování ještě asi 23 tisíc lidí starších než osmdesát let. Celkově se na očkování k praktickým lékařům přihlásilo více než 200 tisíc lidí. Premiér uvedl, že dohoda s praktickými lékaři o spolupráci ho těší. Očkovat by se u praktických lékařů měly především starší kategorie. V Česku se převážně očkuje v očkovacích centrech. Celkově bylo podáno 3 901 001 dávek vakcín. První dávku zatím dostalo 2 815 422 osob, obě byly podány již 1 065 694 osobám. Většina z nich dostala vakcínu od společnosti Pfizer/BioNTech. V současné době se můžou na očkování registrovat osoby starší 45 let.

