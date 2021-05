https://cz.sputniknews.com/20210513/putin-se-dostal-na-seznam-kandidatu-na-nobelovu-cenu-miru-14476157.html

Putin se dostal na seznam kandidátů na Nobelovu cenu míru

Putin se dostal na seznam kandidátů na Nobelovu cenu míru

Nobelův výbor navrhl ruského prezidenta Vladimira Putina na seznam kandidátů na cenu za mír, řekl Sputniku akademik a spisovatel Sergej Komkov, který ruského... 13.05.2021

Akademik připomněl, že Putin byl také na seznamu kandidátů na Nobelovu cenu míru za rok 2014, kdy bylo v této kategorii nominováno 278 lidí.Dříve bylo oznámeno, že žádost o nominaci ruského prezidenta na Nobelovu cenu míru byla předložena Nobelově výboru v Oslu 10. září.Na Nobelovu cenu míru za rok 2021 kandiduje 329 kandidátů, z toho 234 jednotlivců a 95 organizací.Podle pravidel Nobelovy nadace mohou kandidáty nominovat tyto osoby:Na rozdíl od jiných Nobelových cen není k nominaci kandidáta nutná žádná žádost Nobelova výboru.Cena v této oblasti se udílí osobám a organizacím, které podle názoru výboru významně přispěly k podpoře míru. Světový potravinový program v loňském roce obdržel ocenění za své úsilí v boji proti hladomoru, za svůj příspěvek k vytvoření podmínek pro mír v konfliktních zónách a za svou vedoucí úlohu ve snaze zabránit použití hladomoru jako válečné a konfliktní zbraně.Mezi jeho další slavné laureáty patří Nelson Mandela, Barack Obama, Jásir Arafat a mnoho dalších. Michail Gorbačov byl jediným ruským nebo sovětským občanem, který cenu obdržel.Jméno laureáta bude oznámeno 8. října v Oslu. Tato cena se neuděluje ve Stockholmu jako pravidelná Nobelova cena. Samotné slavnostní předávání cen se koná každoročně 10. prosince.Seznam nominovaných nesmí být zveřejněn po dobu nejméně 50 let od udělení ceny. Platí to i pro veškeré informace o předpokladech a šetřeních týkajících se kandidátů. A to navzdory skutečnosti, že mnoho lidí se stává známými tím, že byli nominovaní na Nobelovu cenu míru, avšak to nelze oficiálně potvrdit po celá desetiletí.Mezinárodní Nobelova cena má celkem pět kategorií: fyzika, chemie, medicína nebo fyziologie, literatura a mír. Každoročně je udělována za vynikající výzkum, vynález a přínos k rozvoji lidské společnosti.

