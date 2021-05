https://cz.sputniknews.com/20210513/quelle-classe-frontman-rammsteinu-prekvapil-a-dokonce-sokoval-fotografii-v-sovetskem-prostredi-14470612.html

„Quelle classe!“ Frontman Rammsteinu překvapil a dokonce šokoval fotografií v sovětském prostředí

Till Lindemann, frontman německé hudební skupiny Rammstein, na svém profilu na Instagramu zveřejnil intrikující fotografii. Jedná se o společný projekt s... 13.05.2021, Sputnik Česká republika

Na fotografii se Alexander objevil v podobě sovětského vojáka nebo policisty a Till „se reinkarnoval“ jako vězeň.Sledující sociální sítě na tuto fotografii zareagovali nejen emotivně, ale také s použitím velmi sprostých slov. Sputnik si vybral poznámky bez nadávek. „To je třída!“ napsal uživatel s nickem b.photoprapist („Quelle classe!“)„To je velmi podivná kombinace,“ uvedla lika_pika.„ Tille, dej vědět, pokud tě drží jako rukojmího,“ vyzval celebritu Romario.„Je to opravdu nečekané,“ konstatovala sledující wiedersie.„Dědku, zbláznil ses?“ dotazuje se Oleg Belov.„Ach, nelíbí se mi to,“ vyslovil se Artemy.„Mně z takových fotografií není dobře. Obávám se, že Till klesne na úroveň popové hudby,” zareagovala Alina V.Na stránce Lindemanna lze spatřit několik dalších obrázků z tohoto projektu. Všechny jsou udělány na pozadí dekorací v sovětském stylu.Dříve Sputnik psal o tom, že Lindemann vydal nový videoklip k písni Milované město, kterou zazpíval rusky, a klip natočil v ruské Ermitáži. Video bylo zveřejněno na hudebním kanálu YouTube.Děj klipu se odehrává v sálech Ermitáže, kde Lindemann zpívá píseň za doprovodu ženského symfonického orchestru. Dívky jsou oblečeny do bílých šatů, zatímco sám zpěvák se prochází po muzeu v černém obleku.23. dubna vydal Till Lindemann videoklip k písni Milované město, v němž létal nad lesy v sovětské stíhačce. Vedoucí skupiny Rammstein rovněž zazpíval píseň rusky.Již předtím bylo informováno o tom, že Lindemann nahrál skladbu k uvedení filmu Děvjatajev režiséra Timura Bekmambetova. V titulku k videu je uvedeno, že píseň je součástí soundtracku k filmu.V rozhovoru pro ruské noviny Komsomolskaja pravda Bekmambetov řekl, že Lindemann sám přišel s návrhem, že tuto píseň zazpívá a natočí šot.„Myslím, to proto, že Till vyrostl v Rostocku, v bývalé NDR. Protože jeho otec pobýval často v Sovětském svazu, cestoval, byl spisovatelem. Protože sám Till byl pionýrem. Protože mu tuto píseň v dětství zpívala jeho maminka… A od svých známých se dozvěděl, že natáčím film o Děvjatajevovi a že píseň Milované město bude leitmotivem tohoto filmu. V bývalé NDR byl Děvjatajev považován za hrdinu, na ostrově Uznojem stojí jeho pomník, uctívali ho tam jak v sovětské době, tak i po sjednocení Německa. A tak se stalo, že jsme natočili ten šot,“ uvedl.

