Ruské MZV označilo obvinění proti Rusku ze strany Česka za „nekonečnou tahanici“

Obvinění Ruska ze strany Prahy jsou neopodstatněná a podobají se na „nekonečnou tahanici,“ uvedla dnes na brífinku mluvčí Ministerstva zahraničních věcí Ruské... 13.05.2021, Sputnik Česká republika

kauza vrbětice a vyhoštění ruských diplomatů z česka

maria zacharovová

vztahy

česká republika

rusko

Kauza VrběticePřipomeňme, že premiér Andrej Babiš spolu s vicepremiérem a ministrem vnitra Janem Hamáčkem dne 17. dubna na mimořádné tiskové konferenci informovali, že české bezpečnostní složky mají podezření, že do výbuchu muničního areálu ve Vrběticích, k němuž došlo v roce 2014, byli zapojeni příslušníci ruské tajné služby.Následně Praha vyhostila ze země 18 zaměstnanců ruského velvyslanectví a Moskva v reakci na to prohlásila 20 zaměstnanců české diplomatické mise za nežádoucí osoby a uvedla, že obvinění z výbuchu jsou absurdní, nepodložená, smyšlená a pobuřující. Česká strana tento čin považovala za přehnaný. Dala Rusku ultimátum, aby umožnilo návrat všech vyhoštěných českých diplomatů do Moskvy. Rusko na to však nepřistoupilo.Zatím posledním krokem roztržky bylo srovnání počtů diplomatů, kteří budou pracovat na ruském velvyslanectví v Praze s počty českých diplomatů v Moskvě. Ti ruští diplomaté, kterých se to týká, mají čas do konce května, aby opustili území České republiky.Ministerstvo zahraničních věcí RF uvedlo, že nepodložená obvinění na adresu Ruska jsou součástí velké kampaně Západu proti Moskvě. Ruský ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov označil to, co se děje v Česku kolem vyšetřování kauzy Vrbětice, za schizofrenii.

