Ruský hacker Nikulin dostal od ČR odškodnění 250 tisíc korun

České ministerstvo spravedlnosti se omluvilo ruskému hackerovi Jevgeniju Nikulinovi a zaplatilo mu 250 tisíc korun kvůli jeho vydání do rukou Spojených států... 13.05.2021, Sputnik Česká republika

Podle informací českých médií to vyplynulo z jednání soudu, jenž se začal zabývat nárokem Jevgenije Nikulina na náhradu nemajetkové újmy kvůli nezákonnému rozhodnutí bývalého ministra spravedlnosti Roberta Pelikána. Jevgenij Nikulin přitom od Česka žádá dalších 1,25 milionů korun.Hacker byl v průběhu loňského roku odsouzen k odnětí svobody delšímu než 7 let za to, že podle žalobce v roce 2012 napadl sociální sítě LinkedIn a Formspring a webové úložiště Dropbox a ukradl data z více než 117 milionů účtů.Nikulin byl českou policií zadržen v roce 2016, a to na základě zatykače USA. České soudy potvrdily jeho vydání do Spojených států. Nutný byl ovšem v tomto případě souhlas ministra spravedlnosti. Robert Pelikán v roce 2018 extradici umožnil, a to nehledě na to, že české soudy ještě řešily jeho možný nárok na azyl. Ústavní soud v této souvislosti uvedl, Rusova práva byla porušena. Martin Sadílek, advokát Jevgenije Nikulina, označil vyplacenou částku v rozměru 250 tisíc korun za příliš malou. „Advokát ho (Jevgenije Nikulina – red.) ujistil, že pan ministr nemůže učinit rozhodnutí, které ve finále skutečně učinil. Akt deportace Nikulin považoval ve své podstatě za únos a za zradu svého advokáta,” uvedl u soudu Nikulinův advokát. U Nikulina na základě expertiz vyšlo najevo, že trpí posttraumatickou stresovou poruchou. Jeho český advokát uvedl, že se podle jeho názoru jedná o následek konání českého bývalého ministra spravedlnosti Pelikána. „Domnívám se, že vznikla v přímé souvislosti s nezákonným aktem pana ministra spravedlnosti,“ uvedl Sadílek.Podle názoru zástupce Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových byla Nikulinova žádost o český azyl účelová a neměla reálnou šanci, aby jí bylo vyhověno. Stát proto další peníze vyplácet odmítá.Soud bude v jednání pokračovat 19. srpna. Vedle rozsahu způsobené nemajetkové újmy bude zkoumat mimo jiné to, zdali by události okolo Jevgenije Nikulina probíhaly jinak, kdyby Pelikán vyčkal na definitivní rozhodnutí o poskytnutí či zamítnutí azylu.Soud s NikulinemNa konci září roku 2020 bylo informováno, že Americký soud odsoudil občana Ruska Jevgenije Nikulina k sedmi letům a čtyřem měsícům vězení za obvinění z kybernetických zločinů.Prokurátoři žádali pro obžalovaného 12 let a jeden měsíc vězení, obhajoba zase navrhovala, aby byl odsouzen ke čtyřem letům, které si už odpykal ve vyšetřovací vazbě.Porota dříve Nikulina uznala za vinného ve všech devíti bodech obžaloby. Jak podotkl soudce William Elsap, Nikulin spáchal „velký“ zločin. „Krádež identifikačních informací je skutečnou krádeží,“ řekl.

