Ruští herci poletí na ISS, aby natočili film

Herečka Julia Peresildová spolu s režisérem a hercem Klimem Šipenkem byli vybráni pro natáčení filmu s názvem Výzva na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS)... 13.05.2021, Sputnik Česká republika

Dotyční prošli lékařskými a tvůrčími kontrolami. Součástí záložní posádky jsou Alena Mordovinová a Alexej Dudin. Informace potvrdila tisková služba televizi Pervyj kanal.Uchazeči zahájí speciální školení nejpozději 1. června. Budou muset vydržet testy na odstředivce, vibrační plošině a podstoupit výcvik s padákem, stejně jako vykonat tréninkové lety na letadle za podmínek nulové gravitace.Zahájení expedice je naplánováno na 5. října z kosmodromu Bajkonur na kosmické lodi Sojuz MS-19.V listopadu loňského roku vyhlásily Pervyj kanal a Roskosmos soutěž o hlavní roli ve filmu s natáčením na ISS, předběžně nazvaném Výzva. V březnu bylo vybráno 20 finalistek.Americká specializovaná stránka spacenews.com s odvoláním na své zdroje dříve uvedla, že pro natáčení byly vybrány čtyři ženy ve věku od 27 do 36 let: profesionální herečky Sofia Aržakovskaja, Alena Mordovinová a Julia Peresildová a pilotka Galina Kairovová.Námět filmu je spojen s přípravou a letem lékařky na ISS, která bude muset operovat nemocného astronauta - jeho zdravotní stav mu neumožňuje návrat na Zemi.Výzva je společným projektem státní korporace Roskosmu, stanice Pervyj kanal a studia Yellow, Black and White.Jedná se o součást velkého vědeckého a vzdělávacího projektu, v jehož rámci se plánuje natočit série dokumentárních filmů o podnicích raketového a vesmírného průmyslu a odbornících zabývajících se výrobou nosičů, lodí a pozemní vesmírné infrastruktury. To bude jasným znamením, že lety budou k dispozici stále širšímu okruhu lidí.

