Stojí víc než milion a už jde aktivně na odbyt. Škoda spustila prodej elektrického SUV Enyaq iV

Stojí víc než milion a už jde aktivně na odbyt. Škoda spustila prodej elektrického SUV Enyaq iV

13.05.2021

2021-05-13T21:47+0200

2021-05-13T21:47+0200

2021-05-13T21:47+0200

Cena začíná na více než milionu korun (1 072 900 korun Kč), to však nijak zákazníky neodradilo - již v předprodeji si vůz objednalo na 400 lidí.U dealerů značky Škoda si dnes lidé nové elektrické SUV mohou vyzkoušet v rámci předváděcí akce. Enyaq iV nabídne dojezd až 535 kilometrů.K dispozici budou dvě provedení: základní s baterií o kapacitě 62 kWh a výkonnější s baterií 82 kWh, přičemž poslední opci dal přednost drtivý podíl zákazníků, a to za aktuální cenu 1 202 900 korun.„Nyní nastává další fáze, kdy naši obchodní partneři dostávají testovací vozy. Rád bych při této příležitosti pozval zájemce z řad široké motoristické veřejnosti, aby se přišli podívat a svézt k nejbližšímu prodejci. Mohu garantovat, že budou příjemně překvapeni, a věřím, že řada skeptiků změní názor na elektromobilitu,“ doplnil.Za účelem vytvoření infrastruktury společnost buduje vlastní síť nabíjecích bodů, v areálech dealerství značky je k dispozici dohromady 226 veřejných či poloveřejných nabíjecích stanic.Po celé republice se v současné době provozuje přibližně 700 dobíjecích stanic, které zvládnou v jednu chvíli nabíjet zhruba 1400 aut. Jen ČEZ za poslední rok postavil 100 daných objektů.Pro komfortní provoz takových vozů množství dobíjecích stanic by mělo odpovídat zhruba desetině počtu elektromobilů.Kromě toho v každém regionu je Škodou zajištěno aktivní minimálně jedno servisní místo, které dokáže opravit závady na trakční baterii a vysokonapěťové soustavě.V loňském roce Škoda Auto, která je zastoupena na stovce trhů, dodala přes jeden milion aut po celém světě. Firma provozuje tři výrobní závody v České republice. Navíc se vozy značky Škoda vyrábějí v Číně, Rusku, na Slovensku, v Indii, na Ukrajině a v Kazachstánu.

