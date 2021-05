Úřad jaderného dozoru povolil na Slovensku spuštění 3. bloku elektrárny Mochovce

https://cz.sputniknews.com/20210513/urad-jaderneho-dozoru-povolil-na-slovensku-spusteni-3-bloku-elektrarny-mochovce-14478024.html

Zavážení paliva do reaktoru bude možné až po nabytí právní moci povolení.Vydané rozhodnutí je aktuálně doručováno veřejnou vyhláškou. Po jeho doručení budou mít oprávněné osoby možnost se v zákonné lhůtě k rozhodnutí vyjádřit. „Z legislativního hlediska je zavážení paliva, kterým se začíná uvádění zařízení do provozu, možné až po nabytí právní moci vydaného rozhodnutí Úřadu jaderného dozoru SR,“ upozornil úřad.Úřad jaderného dozoru zdůraznil, že důsledně kontroloval a vyhodnocoval všechny oblasti, prokazující technickou a kvalitativní připravenost 3. bloku na zavezení paliva. Připravenost reaktorového bloku na zavezení první palivové kazety a začátek aktivních zkoušek musel investor prokázat komplexně ve všech posuzovaných oblastech, od dokončení stavebních objektů přes ukončení montáže technologických systémů, úspěšné ověření projektových funkcí sérií neaktivních systémových a integrálních testů, odstranění zjištěných nedostatků a nedodělků, zajištění požární a radiační ochrany, ochrany životního prostředí až po připravenost personálu a provozní dokumentace.Činnost úřaduVydání povolení předcházela rozsáhlá inspekční, kontrolní a analytická činnost inspektorů úřadu a jejich externí podpory, která se vzhledem ke způsobu managementu stavby uskutečnila podle úřadu v mnohem rozsáhlejší rozsahu, než je běžný standard a jak tomu bylo při povolování uvádění do provozu prvních dvou bloků elektrárny či při povolovacích procesech podobného typu.Generální ředitel Slovenských elektráren Branislav Strýček dodal, že jaderné palivo do reaktoru je již připraveno ve skladu čerstvého paliva.Nový jaderný blok v Mochovcích bude mít instalovaný výkon 471 megawattů, což pokryje přibližně 13 % z celkové spotřeby elektřiny. Po náběhu výroby se stane Slovensko soběstačné v zásobování země elektrickou energií. Termín ukončení dostavby elektrárny byl několikrát odložen a náklady na výstavbu se z původně odhadovaných tří miliard eur téměř zdvojnásobily. Čtvrtý blok elektrárny by měl být dokončen v příštím roce.

