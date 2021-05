https://cz.sputniknews.com/20210513/utocnik-ktery-napadl-zdravotni-sestru-v-nymburku-se-priznal-policie-jej-obvinila-14472747.html

Útočník, který napadl zdravotní sestru v Nymburku, se přiznal. Policie jej obvinila

Podle webu policie obvinila útočníka, který v úterý napadl v nymburské nemocnici zdravotní sestru lopatou. Policisté podají návrh na jeho vzetí do vazby a soud bude o návrhu rozhodovat nejpozději v pátek dopoledne. ČTK to sdělila policejní mluvčí Petra Potočná.Web konstatuje, že muži kriminalisté kromě toho prokázali i spáchání další majetkové a násilné trestné činnosti. Incident v nemocniciV úterý večer v nemocnici v Nymburku došlo k útoku na zdravotní sestru. Podle policie jednatřicetiletý muž vznikl do objektu a zbil sestru přinesenou lopatou. Policie uvádí, že k útoku došlo v úterý okolo desáté hodiny.Sestra utrpěla tržná poranění a musela být hospitalizovaná. Policisté okamžitě zahájili úkony trestního řízení, útok je vyšetřován jako pokus o těžké ublížení na zdraví.Jak uvedla mluvčí policie, během středečního dopoledne byl vytipovaný podezřelý dopaden. Jednatřicetiletý muž byl zadržen a nyní s ním budou probíhat další úkony.

