V Bratislavě proběhl summit C5. Řešily se otázky cestování i vztahy s Ruskem

13.05.2021

Slovenský ministr dále uvedl, že ještě před zavedením celoevropského pasu má zájem o bilaterální dohody s jinými evropskými státy o vzájemném uznávání vnitrostátních očkovacích průkazů. Tuto myšlenku podpořili také ministři z Maďarska, Česka, Slovinska a Rakouska. Jednání se účastnil také ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba. Projednány byly proto také napjaté vztahy mezi Ruskem a Ukrajinou. Ukrajinský ministr své kolegy informoval, že nehledě na to, že došlo ke stažení určitého počtu ruských vojsk z ukrajinských hranic, jejich značný počet pořád zůstává na místě. Kuleba také avizoval Krymskou platformu, která by měla proběhnout letos v srpnu v Kyjevu. Český ministr zahraničí Jakub Kulhánek označil situaci na ukrajinsko-ruských hranicích za největší bezpečnostní hrozbu Evropské unie. Vyzval Rusko, aby obnovilo společná jednání. Vystoupení ukončil pozvánkou kolegů C5, aby se další summit této skupiny uskutečnil v Praze. Dialog s Ruskem podporuje i rakouský ministr zahraničí Alexander Schallenberg. Domnívá se však, že jednání nejsou pro Moskvu prioritou. Maďarský šéf diplomacie Péter Szijjártó také vystupuje za bilaterální dohody mezi zeměmi, co se týče cestování. Uvedl, že Maďarsko uzavřelo již sedm takových dohod, jednu z nich se Slovinskem. Poznamenal také, že v současnosti jsou vztahy mezi Slovenskem a Maďarskem velmi dobré. Organizaci summitu C5 ocenil také slovinský ministr zahraničí Anže Logar, který rovněž podporuje vytvoření dohod o uznávání očkovacích průkazů.

