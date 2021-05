https://cz.sputniknews.com/20210513/v-pripade-poruseni-zakona-by-kate-middletonova-mohla-byt-zatcena-existuji-ale-kralovske-skuliny--14474669.html

V případě porušení zákona by Kate Middletonová mohla být zatčena. Existují ale „královské skuliny“

V případě porušení zákona by Kate Middletonová mohla být zatčena. Existují ale „královské skuliny“

Poté, co se přivdala do nejslavnější britské rodiny, získala Kate Middletonová za ta léta mnoho pohádkových výhod – od oslnivých tiár a plesových šatů až po... 13.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-13T23:13+0200

2021-05-13T23:13+0200

2021-05-13T23:13+0200

svět

kate middleton

královská rodina

zločin

alžběta ii.

velká británie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0f/13487281_0:0:2967:1668_1920x0_80_0_0_c66a35687f870d6fa8e7053b0394f66a.jpg

Jedná se o zákon, který stanoví, že se panovník nemůže dopustit právního pochybení, a je tak imunní vůči občanskoprávní žalobě nebo trestnímu stíhání.Naneštěstí pro ostatní členy disponuje touto imunitou pouze královna, dodává web.Navzdory tomu stále dbá na to, aby zůstala čestná a přímá, což vyplývá i z prohlášení na webových stránkách královské rodiny, které zní: „Ačkoli podle práva Spojeného království nelze proti panovníkovi vést občanskoprávní a trestní řízení, královna bedlivě zajišťuje, aby všechny její osobní činnosti byly prováděny v přísném souladu se zákonem.“Protože tato všeobecná imunita se nevztahuje na další členy, ​​jako je princ Charles, princ William, princ Harry a Kate Middletonová, všichni by museli za případný spáchaný zločin nést následky.Jeden člen královské rodiny už byl za trestný čin odsouzen. V roce 2002 dostala princezna Anna pokutu 500 liber a musela zaplatit odškodné poté, co se přiznala k tomu, že jeden z jejích psů útočil na děti. Byla tak prvním členem královské rodiny, který se přiznal k trestnému činu.O rok dříve byla Anna pokutována 400 librami za překročení rychlosti ve svém autě poté, co se přiznala k jízdě rychlostí 93 km/h v zóně s povolenou rychlostí 70 km/h v Gloucestershire.A zatímco ostatní členové královské rodiny sice mohou být zatčeni, existuje v této souvislosti několik „skulin“.Podle právní encyklopedie Halsbury's Laws of England nemohou být členové královské rodiny zatčeni v občanskoprávním řízení, nemohou být zatčeni za přítomnosti panovníka a nemohou být zatčeni ani nikde poblíž Buckinghamského paláce.Velká role vévodkyněKate Middletonová hraje podle jisté královské expertky „velkou roli“ v probíhajícím přetváření monarchie, která našla důvěru po megxitu. Podle Daily Mail zdroje odhalily, jak se její práce v uplynulém roce „přeorientovala“ od doby, kdy princ Harry a Meghan Markleová oznámili, že se vzdávají svých povinností starších členů královské rodiny.Historička a spisovatelka Sarah Gristwoodová v rozhovoru pro Vanity Fair řekla: „Vsadím se, že ti, kteří se údajně kdysi posmívali Čekance Kate, jsou ti, kteří se teď klaní nejníže.Podle jejích slov vypadá Kate jako člověk, který bude hrát velkou roli v probíhajícím přetváření monarchie. Bylo to kolem roku 2008, kdy někteří titulovali Williamovu tehdejší dlouholetou přítelkyni Kate jako Čekanku Kate (Waity Katy). Jeden poradce v paláci však řekl, že od svého nástupu do rodiny v roce 2010 se vévodkyně „velmi zaměřila“ na svou roli.Navzdory zármutku kvůli megxitu byla podle zdrojů Kate v posledních 18 měsících ještě odhodlanější a sebevědomější.Uvedli, že ji to přimělo k tomu, aby chtěla dosáhnout „skutečné a trvalé změny“ .

https://cz.sputniknews.com/20210512/malou-princeznu-charlotte-ceka-velka-zmena-titulu-pote-co-se-william-stane-kralem-14465351.html

https://cz.sputniknews.com/20210424/kate-middletonova-byla-oznacena-za-budouci-kralovnou-britanie-14259202.html

velká británie

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kate middleton, královská rodina, zločin, alžběta ii., velká británie