https://cz.sputniknews.com/20210513/vice-nez-rok-po-zacatku-pandemie-doslo-na-tema-vyroby-vakciny-v-cesku-zkusenosti-a-kapacity-jsou-14470857.html

Více než rok po začátku pandemie došlo na téma výroby vakcíny v Česku. Zkušenosti a kapacity jsou

Více než rok po začátku pandemie došlo na téma výroby vakcíny v Česku. Zkušenosti a kapacity jsou

Ministr zdravotnictví Petr Arenberger v pořadu Rozstřel prohlásil, že jeho resort do konce června rozhodne o tom, zda se ČR pustí do výroby vlastní očkovací... 13.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-13T12:54+0200

2021-05-13T12:54+0200

2021-05-13T12:54+0200

čr

petr arenberger

vakcína

česká republika

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/03/12301479_0:316:3079:2048_1920x0_80_0_0_f402c57aa0e4657cf74a16914cbfb8d1.jpg

Vyslovil přesvědčení, že země má k dispozici kvalitní výzkumný tým a je zde i dostatek výrobních kapacit. Česká republika má dlouholeté zkušenosti s vývojem i výrobou vlastních očkovacích látek.V rozhovoru informoval o tom, že vláda dala ministerstvu úkol, aby do konce června prověřilo možnosti dalšího vývoje české vakcíny.„Česko je historicky expertem na výrobu vakcín. Byla by škoda na to nenavázat,“ podotkl ministr. Přednosta Ústavu epidemiologie a biostatistiky 3. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy ještě v březnu v Rozstřelu prohlásil, že jeho tým připravil prototyp vakcíny, který je funkční a imunizující. Jedná se o klasickou inaktivovanou vakcínu, která se hodí i na infekce. Ty, podobně jako covid-19, poměrně často procházejí procesem mutací.„Způsob, kterým se tyto vakcíny vyrábějí, je relativně jednoduchý. Podobně postupuje třeba i jeden z čínských výrobců. Ale je potřeba zachovat náležitý postup. My jsme teď ve fázi, kdy jsme schopni potvrdit, že výrobní kapacity mohou být k dispozici v řádu měsíců,“ podotkl Arenberger.Arenberger zadal úkol Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, aby prověřil, jaké jsou zapotřebí k takové vakcíně schvalovací náležitosti. „Jsme totiž v tuto chvíli propojeni s Evropskou unií, a to dříve nebylo,“ poznamenal šéf zdravotnického resortu.Samotná výroba by se podle něj mohla rozjet už v řádu měsíců, očkovat takovou vakcínou by se však mohlo nejdříve v příštím roce.„Není špatné mít připravenu tuto variantu, to pro případ, kdyby náhodou v Evropské unii znovu nastal nedostatek očkovacích látek. Navíc výrobní kapacity v ČR jsou k dispozici. Je to na okraji Prahy, ale zatím nechci specifikovat výrobnu. Ale je v podstatě připravená, takže by se po nějakém technickém doplnění dala relativně brzy zprovoznit,“ podotkl.Nedostatek vakcín vyústil v to, že v březnu došlo k prodloužení intervalu podání druhé dávky vakcíny z původních 21 až na 42 dní. Podle Arenbergera však tohle teď není na stole. „Naším cílem je dát první dávku co možná největšímu počtu obyvatel, abychom právě tuto výhodu mohli paralelně nabízet už o prázdninách a nečekat třeba tři měsíce podle původního dávkovacího schématu. Už první dávka nabízí vysokou ochranu,“ uvedl ministr.Šéf zdravotnického resortu rovněž plánuje urychlit doočkování starších osob, které už se k vakcinaci sice registrovaly, ale stále ještě na ně nepřišla řada. Kromě toho Arenberger potvrdil, že od 17. května by se za přísných hygienických podmínek měla otevřít fitness centra. Bazény nebo wellness by se měly otevřít o několik týdnů později.

https://cz.sputniknews.com/20210511/ministr-zdravotnictvi-arenberger-oznamil-mnohem-vetsi-majetek-nez-udaval-drive-14453590.html

1

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

petr arenberger, vakcína, česká republika