Wonder Woman přerušila mlčení o konfliktu mezi Izraelem a Palestinou

Herečka Gal Gadot neboli Wonder Woman vydala prohlášení o izraelsko-palestinském násilí a o jejích komentářích se vášnivě diskutuje na Twitteru.

Gadot se poprvé objevila jako amazonská superhrdinka v roce 2016 ve filmu Batman v Superman: Úsvit spravedlnosti, poté si roli zopakovala v sólovém filmu Wonder Woman a v roce 2017 se objevila v Lize spravedlnosti. Herečka, kterou mnozí považují za největší izraelskou superstar, často mluví o otázkách týkajících se její domovské země. Během izraelsko-palestinského konfliktu v roce 2014 Gadot na Facebooku zveřejnila fotografii na podporu Izraelských obranných sil, která se setkala se smíšenou reakcí. Nyní však napětí mezi Izraelem a Palestinou opět eskalovalo kvůli nedávnému vystěhování Palestinců ve východním Jeruzalémě. Násilí v regionu vypuklo poté, co Hamás tento týden vypálil na Jeruzalém přes 1 500 raket a Izrael se pomstil několika nálety na palestinské Pásmo Gazy. Gadot vydala prohlášení o aktuálním násilí, které okamžitě vyvolalo odpor fanoušků:„Izrael si zaslouží žít jako svobodný a bezpečný národ. Naši sousedé si to také zaslouží. Modlím se za oběti a jejich rodiny, modlím se, aby nepředstavitelné nepřátelství skončilo,“ dodala.Komentáře Gadot se staly vášnivě diskutovaným tématem na Twitteru, zejména kvůli tomu, že používala slovo „sousedé“ namísto přímého slova Palestina. Někteří dokonce protestují proti její celkové podpoře Izraele během násilného konfliktu. Vzhledem k tomu, že se Gal narodila v Izraeli a sloužila dva povinné roky jako vojačka, není divu, že podporuje svou domovskou zemi.Bella Hadid obvinila Izrael z kolonizace a etnických čistekSupermodelka Bella Hadid vyvolala hněv poté, co na sociálních sítích zveřejnila několik prohlášení, v nichž obvinila Izrael z „kolonizace, etnických čistek a apartheidu“. Jeden z příspěvků ukazuje dvě ženy, které mluví o původu konfliktu. Jedna z nich říká druhé, že Izrael je „kolonie osadníků, která je stále v procesu brutální kolonizace Palestiny“.V jiném příspěvku napsala, že nelze obhajovat rovnost LGBTQ komunity a žen a zároveň ignorovat „útlak“ Palestinců.Příspěvky získaly více než milion lajků. Mnoho uživatelů se však na Hadid zlobilo a obvinilo ji z předpojatosti a šíření dezinformací.„Je tu tolik fakticky nesprávných věcí," napsal jeden uživatel.„Je to divoce zaujaté. Vypadá to spíš jako způsob, jak zahanbit Židy, než aby to pro tvé bratry a sestry vytvořilo nějakou skutečnou změnu,“ napsal další.Třetí uživatel jednoduše napsal: „Lži.“

