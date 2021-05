Bartoš objasnil své dřívější názory na migraci i EU. Považuje to za mladickou rebelii a nerozvážnost

https://cz.sputniknews.com/20210514/bartos-objasnil-sve-drivejsi-nazory-na-migraci-i-eu-povazuje-to-za-mladickou-rebelii-a-nerozvaznost-14484110.html

Tyto staré výroky autorovi připomněla redakce CNN Prima News. Ta na Bartoše, který v té době ještě nepůsobil jako lídr Pirátů, uhodila a chtěla vědět, jak to tehdy na webu s jeho výrokybylo.Když přišla řeč na členství naší země v Evropské unii, uvedl, že v celostátním referendu v roce 2003 hlasoval proti vstupu do unie. Nyní by ale jeho postoj byl jiný.A proč tehdy vstup do EU odmítal? Údajně dle něj tehdy „svět ještě nebyl takovýmto způsobem rozdělený a nebyla jasná dominance“. Zároveň si politik nebyl jistý postavením Česka na globální mapě. „To ve věku, kdy jsem hlasoval v referendu, nemůžete vnímat v kontextu, pokud se tím nezabýváte od dětství. Co já vím, vedla se velmi divoká debata a spíše jsem cítil mainstreamový nátlak k rozhodnutí,“ konstatoval.Stejně tak dal najevo, že dřívenesouhlasil s uznáním Kosova jako státu. Předseda Pirátů si tak již dále nemyslí, že „Kosovo je Srbsko“, jak v minulosti hlásal.V neposlední řadě zmiňme výrok, kdy odsoudil vojenský zásah NATO v Jugoslávii v roce 1999.Bartoš s časem mění názoryBartoš dané redakci potvrdil, že se skutečné jedná o jeho výroky, které pronesl, když mu bylo 29 let. Nyní se ale hájí tím, že „většinu věcí si už dnes nemyslí“. Dnes své výroky považuje za „mladickou rebelii či nerozvážnost“ amyslí si, že jej k takovému názoru tehdy vedl i nedostatek informací.Jeho názor se tak změnil například na přistěhovalce a migraci obecně. Tvrdí totiž, že dnes by s muslimskou Evropou již problém měl.K tématu ještě uvedl, že v současné chvíli zastává dlouhodobá migrační stanoviska své strany.Nezapomněl podotknout, že se Piráti jako strana tehdy teprve formovali a vytvářeli si program.

