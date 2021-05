https://cz.sputniknews.com/20210514/dalsi-putinova-obet-v-cesku-to-ze-je-babis-politicky-odepsany-je-zcela-zrejme-nazor-14487782.html

Další Putinova „oběť“ v Česku. To, že je Babiš politicky odepsaný, je zcela zřejmé. Názor

Nebude to první pokus o svržení menšinové vlády. Ale bude tento pokus úspěšný v těchto mimořádných podmínkách? Svůj názor Sputniku sdělil politický analytik Daniel Novák:Všechno se může změnit každou chvíli, takže prostě nemohu říci, jak hlasování dopadne. Je důležité pochopit, jak k tomu vůbec došlo. Andrej Babiš to měl mocensky vždy složité, opíral se o velkou voličskou přízeň. Nyní o ní přišel, a co hůře pro něj, tak se proti němu spojily jak ostatní parlamentní strany, tak vedení Evropské unie i vlastní tajné služby, které mu v kauze Vrbětic podstrčily hromadu nesmyslů, čímž z vládní koalice udělaly bandu hlupáků. Premiér může dovládnout i bez důvěry, které se mu asi nedostane. Prezident, který má k tomu pravomoc, mu to slíbil.Jestli budou předčasné volby, to říci nedokážu, myslím spíše, že nikoli. Ale to, že Babiš je politicky odepsaný, je zcela zřejmé. Po celou dobu totiž seděl na dvou židlích: říkal všem, co chtějí slyšet a pak se do toho sám chytal. Chtěl se zavděčit euroskeptikům, Bruselu, Washingtonu, někdy se snažil o suverénní politiku, ale pak byl upozorněn, že ,,patříme do sféry západu“, nebo že by ,,to neprospělo česko-německým vztahům“, tak vzápětí otočil a nikdy nedotáhl věci do konce. Ve výsledku nedokázal upevnit pozice ani na jedné straně a zařadil se tak do tuzemského fondu bezprizorní politiky, která je dána fungováním v režimu „omezené státnosti“ od započetí přístupových smluv k NATO a EU, kam jsme nebyli vzatí jako rovnocenní partneři.Hodnocení důvěry vlády kleslo na historické minimum 19 %. Co v tom podle vás sehrálo hlavní roli?Tady je několik klíčových faktorů. Ale rozhodující rolí pro naprostý krach důvěry veřejnosti ve vládu byl její přístup k řešení krize okolo covidu. Opatření většinou postrádala epidemiologický smysl a mnoha lidmi byla a jsou vnímána jako zavádění totality a ničení celých sociálních a profesních skupin. Měli jsme nejdéle na světě zavřené školy, paralyzované zdravotnictví – stovky tisíc odložených operací. Zatímco drobní živnostníci, restaurace, apod., museli mít zavřeno, tak po celou dobu „lockdownu“ byly otevřené velké hypermarkety, kde byla mnohonásobně vyšší koncentrace lidí. Kamenné obchody musely být zavřené, na jejich úkor se napakovaly nadnárodní digitální řetězce, v ČR potom především Alza, CZC a Mall, a kromě toho globální firmy jako Amazon, Deichmann s obuví atd. Takto bychom mohli pokračovat hodně dlouho, ale podstatné je, že nikdo nepřeložil žádná data, která by ukazovala, jak ta konkrétní údajná protiepidemiologická opatření (ne)fungovala. Místo toho ministr přiznal, že do statistiky zemřelých s covidem zahrnují i… oběti autonehod.Naprostým fiaskem a potvrzením politického pozadí podivných kroků české vlády okolo epidemie, pak bylo bezdůvodné odmítání ruské vakcíny Sputnik V, kdy dokonce ředitelka Státního úřadu pro kontrolu léčiv a ministr Blatný řekli, že za nich Sputnik V, vycházející z klasické sovětské koncepce vakcín na bázi přímé imunizace, nikdy neprojde, zatímco například vakcína na experimentální bázi technologie mRNA od Pfizeru jim nevadila. Oni sami těmito kroky vytvořili obrovskou propast nedůvěry a prostor pro konspirační teorie a ještě mají tu drzost z toho obviňovat jakési temné proruské síly. Ve výsledku koronavirus zpomalil konec chřipkové sezóny, zatímco vláda „jen“ poškodila ekonomiku, zdraví obyvatelstva a jeho důvěru v představitele státu, což se pochopitelně nejvíce odrazilo na vládnoucích stranách, ale většina opozice v Parlamentu (s výjimkou SPD a několika dílčích nesouhlasů ostatních stran, včetně toho že KSČM nechtěla podpořit protiústavní vyhlášení nouzového stavu obejitím Sněmovny skrze hejtmany) tuto politiku podporovala a její poslanci zvedali ruce pro destruktivní návrhy, které pak buď sami, nebo skrze své strany odsuzovali. Hodilo se jim, že Babiš sehraje roli obětního beránka, byť si ji sám zavinil.V minulosti společnost mnohé odpustila Andreji Babišovi. Výčitky a podezření týkající se jeho střetů zájmů nevznikly včera. Mnozí věřili, že jelikož pan Babiš byl úspěšný v řízení svého obrovského byznysu, bude úspěšný také v řízení státu. Poté však vypukla krize ve vztazích s Ruskem. Je to náhoda, že se to shodovalo s katastrofickým poklesem hodnocení menšinové vlády, strany ANO, nebo ne? Jakou roli sehrálo v této krizi důvěry v Babišův kabinet české fiasko ve vztazích s Ruskem, konkrétně kauza Vrbětice?Česká republika se stala zemí, kde ústavní činitel veřejně říká, že „kdybychom poslechli právní výklad, museli by uvolnit všechno“ (ministr zdravotnictví Arenberger). Kdybychom poslechli právní výklad… To jsou klíčová slova, jak ve vztahu k boji proti covidu-19, tak při vysvětlování příčin výbuchů ve Vrběticích. Neposlechli. V tomto kontextu působí i Hamáčkova eskapáda, protože kdyby na té večerní tiskovce řekl narovinu, například něco takového ,,Nemůžeme nic říci, vyšetřování začalo“, tak by nesplnil politické zadání. Místo toho máme ministra vnitra, který včera obviňoval jadernou velmoc, a dnes se chová jako kluk, který ukradl bonbóny.Úplně stejné je to s Andrejem Babišem, dnes tvrdí jednu věc, zítra druhou. To je právě ta bezprizorní politika země s omezenou státností. Většina ostatních stran a politiků by se navíc zachovala stejně, vše je věc nastavení celkového klima politiky a uspořádání vnitrostátního systému, který je pod různými vnějšími tlaky. Ano, naivní představa veřejnosti, že Andrej Babiš napraví zkorumpovaný systém, samozřejmě vzala za své. To by nesměl sedět na dvou židlích a mít založený „úspěšný obrovský byznys“ na tom stejném korupčním systému, který ho pochopitelně začal hned vydírat a pořádat na něj hon. Tím byl lidem sympatický, teď je jeho součástí.Jakou roli sehrálo v této krizi důvěry v Babišův kabinet české fiasko ve vztazích s Ruskem, konkrétně kauza Vrbětice? Takže můj názor je takový. Celá ta kauza je v podstatě rozvratná činnost s cílem oslabit národní bezpečnost České republiky v rozehrané zpravodajské hře proti Ruské federaci, která je přitom paradoxně po 2. světové válce jako nástupce SSSR garantem poválečného uspořádání a především poválečných státních hranic České republiky. To Babišovi nebude odpouštěno. Obrazně řečeno jsou Vrbětice pomyslným posledním hřebíčkem do rakve vládní koalice, čímž se budoucnost české politiky stává velmi nejistou, vzhledem k její částečné bezprizornosti a složení.

