Ester Ledecká, jak ji neznáte! Nadaná sportovkyně se svlékla do prádla a fanoušci nestačili zírat

Česká snowboardistka a alpská lyžařka Ester Ledecká rozhodně nezahálí! Vypadá to, že příprava na novou lyžařskou sezonu je již v plném proudu, jelikož tato... 14.05.2021, Sputnik Česká republika

Šestadvacetiletá nadaná sportovkyně svým příznivcům dokázala, že pro dobrou formu udělá cokoli. Dokonce se nebojí ani moderních technologií, ani toho, že se svým fanouškům ukázala vcelku dost odhalená.Dvojnásobná olympijská vítězka je na dané fotografii zachycena jenom ve sportovním prádle. Navíc její tělo zdobí spousta přísavek se senzory monitorujícími její pohyb. Některým však tyto přísavky připomínaly něco jiného…V dobrém pak vtipkovali i ostatní: „Jen makejte, ať máme v zimě komu fandit.“A samozřejmě, jak už to tak bývá, objevily se i lichotky. „Moc ti to sluší,“ psali.„Pěkná, pěkná, pěkná,“ přidávali se další.K tomu, jaký je Ester „materiál“, se vyjadřovali i další. „Holka, co ti to udělali? Jak si vůbec můžou dovolit ještě testovat tak kvalitní materiál?“ ptali se.Jiní jí přáli, ať je sportovkyně v dobré kondici. „Držíme palce, ať jsi zdravá a prostě TOP kvalita,“ poznamenali.Ester LedeckáEster Ledecká je česká snowboardistka a alpská lyžařka. Na Olympijských hrách v Pchjongčchangu překvapila celý svět, když získala dvě zlaté medaile ve dvou různých disciplínách, což předtím dokázali pouze muži. Je tedy první ženou, která získala olympijské zlato na zimních hrách ve dvou různých disciplínách.Snowboardistka Ledecká se na olympiádě postavila i na start super-G, kde svou jízdou všechny překvapila a v cíli nevěřícně zírala na výsledkovou tabuli, na které svítil nejrychlejší čas. Dokázala tak porazit všechny favoritky. Do dějin se Ester Ledecká zapsala o několik dní později, když dokázala vyhrát i paralelní obří slalom na snowboardu. Stala se tak první ženou, která dokázala triumfovat ve dvou různých disciplínách.Dne 21. prosince 2018 byla prohlášena sportovcem roku v České republice.

