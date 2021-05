Firma Imex Group promluvila o tom, že se po výbuchu ve Vrběticích ztratily zbraně

https://cz.sputniknews.com/20210514/firma-imex-group-promluvila-o-tom-ze-se-po-vybuchu-ve-vrbeticich-ztratily-zbrane-14481427.html

Imex Group uvedla, jaké zbraně se „ztratily“ po výbuších skladů ve Vrběticích, k nimž došlo v roce 2014 a z nichž nedávno ČR obvinila RF. Dle firmy chybělo... 14.05.2021, Sputnik Česká republika

Není žádným tajemstvím, že poslední měsíce se hovoří o tom, že by za výbuchem mohli stát dva agenti ruské tajné služby GRU, Alexandr Miškin a Anatolij Čepiga, což ale Rusko popírá. Nicméně, věc se dále vyšetřuje a zjišťuje se, zda dotyčným někdo nepomohl dostat se do areálu. V hledáčku je nyní majitel firmy Petr Bernatík, který již bylv únoru na 48 hodin zadržen. Společnost, která měla muniční sklady v pronájmu, se domnívá, že tyto zbraně mohly skončit mezi překupníky na černém trhu. I z tohoto důvodu tak podala trestní oznámení s podezřením, že tyto zbraně rozkradli buď zloději, nebo někdo z policistů. Verze, že zbraně rozmetal výbuch a nic z nich nezbylo, se jí totiž zdá nevěrohodná.Nutno zmínit, že se jedná o tvrdé obvinění, kterým společnost tak trochu „útočí“ proti policii a vyšetřovatelům z Národní centrály proti organizovanému zločinu. V trestním oznámení firma uvádí, že po výbuších se jí vrátila zpět pouze jedna zcela nepoškozená bedna. V té mělo být osm raketometů s optikou a naopak v ní chybělo další příslušenství jako pouzdra, brašny či čištění ke každé ze zbraní. Podle společnosti je totiž podezřelé, že z uskladněných zbraní se našlo jen oněch osm zcela nepoškozených kusů a jinak jen nefunkční torza, zatímco značná část zbraní zcela chybí. Vzhledem k výše uvedenému tak společnost vyčíslila škodu na 100 milionů Kč. Po státu pak požaduje zaplatit škodu za 75 milionů. Portál také uvádí, že všechny nalezené zbraně z Vrbětic jsou nyní v policejním skladu ve Znojmě ve třech zaplombovaných lodních kontejnerech. Není však možné zjistit, kolik zbraní policie ve skladu má. Za zmínku však stojí i to, že ač vyšetřovatelé mají od firmy k dispozici seznam a doklady, co vše bylo ve skladech uskladněno, neexistuje žádný důkaz o tom, že v bednách bylo opravdu takové množství zbraní, o němž firma hovoří. Nicméně, nejasnosti okolo toho, kolik zbraní reálně ve skladech bylo, kolik jich výbuch zničil a kolik se ztratilo, ovlivňují také události z přelomu roku 2016 a 2017. Tehdy se totiž do policií střeženého areálu vloupávali zloději, kdy se dva z nich do areálu dostali dokonce šestkrát (dírou v plotě) a ukradli odsud jak zbraně, tak jejich součásti, které pak prodávali.Nájemci muničních skladů se nezamlouvá ani to, že po výbuších zmizely stovky raketometů, samopalů a kulometů. Tyto zbraně totiž mohly skončit na černém trhu skončit.Stejně tak se ke krokům firmy nechtějí vyjadřovat ani vyšetřovatelé z Národní centrály proti organizovanému zločinu.Pokud jde o policii, zmiňme, že likvidací vybuchlé munice se zabýval Jaromír Tkadlečík. Ten se k věci také vyslovil a uvedl, že trestní oznámení firmy neviděl a o žádných ukradených zbraních neví. Kauza BernatíkJak jsme naznačili již na začátku, společnost má důvod se vůči policii a vyšetřovateli ohradit. V únoru totiž došlo k zadržení majitele firmy Petra Bernatíka, kdy se detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu „oháněli“ souhlasem dozorujícího státního zástupce. Bernatík byl tak na dva dny umístěn do cely předběžného zadržení, a poté byla v jeho nemovitostech a nemovitostech firmy zahájena domovní prohlídku.Důvodem se stalo to, že se majitel firmy ve skladech pohyboval pouhý den před jejich prvním výbuchem v říjnu 2014. Bernatíka jeho zdržení překvapilo, jelikož vždy na policiipřicházel sám a dobrovolně, když byl předvolán,a dokonce vypovídal.Společnost tedy přistoupila k podání ústavní stížnosti proti domovní prohlídce i trestnímu oznámení a návrhům na kárné žaloby vůči policejnímu prezidentovi Janu Švejdarovi nebo nejvyššímu státnímu zástupci Pavlu Zemanovi za jejich slova o výbuších.

Mirec 666 Tak z celej špinážnej kauzy sa vykľulo akurát véééééľké maslo na hlave českých bezpečnostných služieb a armády. Také "prekvapujúce" . Stratené zbrane určite skôr či neskôr nájdu u sýrských teroristov a Daeš. 11

K.K. Ále kdepak. Nejdříve je prodali a teď dělají, že se ztratily po výbuchu, i když je zřejmé, že nejprve hořelo a následně sklad vybuchl. 9

9

