Gastroenterolog uvedl symptomy, kdy je nutné navštívit lékaře

Nafouklost břicha a bolesti v žaludku mohou svědčit o vážných zdravotních problémech. Promluvil o tom v rozhovoru pro ruskou televizní stanici 5. kanál lékař... 14.05.2021, Sputnik Česká republika

„Bolesti mohou být často doprovázeny poruchami stolice. Může to být průjem, zácpa, nebo jejich střídání. Aby byla zjištěna příčina, je třeba prodělat řadu vyšetření: analýzy výkalů a krve. Předepisujeme někdy endoskopické vyšetření - kolonoskopii, anebo rentgenové - irigoskopii. Máte-li takové symptomy, jako je nafouklost, bolesti a poruchy stolice, je třeba se obrátit k lékaři,“ varoval odborník. Podle jeho slov si lidé často nevšímají podobných symptomů. Přitom existuje velké množství příčin bolestí břicha a ignorovat bolestivé pocity nelze.„Jednou z nejčastějších stížností pacientů je nafouklost břicha. Základem tohoto syndromu je zpravidla nadměrný růst bakteriální flóry. Pro zjištění příčiny se používají speciální testy. Nadměrné tvoření plynů však mohou způsobit nejen poruchy mikroflóry, ale i aktivita jiných orgánů. Například žaludku, slinivky břišní a žlučníku. Někdy vzniká nesnášenlivost určitých potravin. Existují takové nemoci, jako je intolerance laktózy nebo celiakie, které také mohou být doprovázeny nadměrnou tvorbou plynů,“ dodal Zinnatullin.Němečtí lékaři endokrinologové dříve promluvili o tom, jaké potraviny nejsou pro střevo prospěšné a které z nich mohou poškodit jeho sliznici, a tedy i imunitní systém.Mezi potraviny, které mají být pro střevo zakázány, patří podle slov lékařů cukr krystal a kostkový cukr.Záporný vliv na střevo má také konzumace velkého množství sušených, uzených a značně zpracovaných masných výrobků.„Uzené maso tvoří součást života, nelze ale jíst jenom to. Jednou týdně nebude na škodu. Je-li sliznice střeva podrážděna, bude to znát: objeví se bolesti břicha, plyny nebo křeče,“ řekl vedoucí oddělení interní medicíny a neurogastroenterologie kliniky Helios v Krefeldu Thomas Frieling.Kromě toho se nedoporučuje zneužívat margarín, majonézu a slaninu.

