Hlavní město trápí počasí: Praha přistupuje k preventivním protipovodňovým opatřením

Hlavní město trápí počasí: Praha přistupuje k preventivním protipovodňovým opatřením

Na Českou republiku se v posledních dnech sneslo deštivé počasí a dle předpovědí tomu tak bude ještě pěkných pár dnů. V Praze dokonce déšť přiměl vedení města... 14.05.2021, Sputnik Česká republika

Hřib o situaci informoval na svém twitterovém účtu, kde uvedl, že seuzavřou například vrata na Čertovce, a zmínil také další omezení. Zatím byla totiž pozastavena také plavba přes komoru Modřany a nejezdí ani pravidelné lodě do a z pražské zoo.Uvádí se, že Čertovka bude uzavřena během odpoledne a pražské náplavky musí být vyklizeny do 18 hodin. Magistrát se rovněž obrátil na místní obyvatele s prosbou, aby přeparkovali svá auta z náplavek.Dále se Hřib nechal slyšet, že vodní toky již nesou řadu splavených věcí, proto prý došlo k ucpání a uzavření plavební komory Modřany.K situaci v Praze se vyjádřili také tamní hasiči, a to na oficiálním účtu na Twitteru.Zmiňme, že jako další o změnách informovala také Pražská paroplavební společnost. Ta na svých stránkách uvedla, že v souvislosti se zavřením plavební komory v Modřanech ruší plavby na Slapy. Deštivé počasí a zvýšená hladina řeky překazily také plavby do pražské zoo a ukončen byl i provoz několika přívozů společnosti Pražské Benátky. Aktuálně nejezdí v Modřanech a pod Vyšehradem a s velkou pravděpodobností bude ukončen i provoz dvou přívozů, které jezdí na Císařskou louku.Počasí v dalších dnechZmiňme, že vydatný déšť a bouřky Česko zasáhly už ve středu večer. Hodně pršelo i ve čtvrtek a v noci na pátek. Jak již tedy meteorologové dříve avizovali, dnes, v pátek 14. května,se vzestupem Vltavy počítali, a to zejména v pražské Chuchli.Aktuální předpověď počasí uvádí, že by měl dnes déšť na území naší republiky slábnout. V sobotu se však situace vrátí do „starých kolejí“ a můžeme počítat s přeháňkami a ojediněle i bouřkami. Zejména ve druhé polovině noci na neděli může na některých místech Moravy a Slezska napadnout až kolem 25 litrů vody na metr čtvereční. Meteorologové proto varují, že i na těchto místech by se řeky mohly znova dostat na některý z nižších stupňů povodňové aktivity.

