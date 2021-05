https://cz.sputniknews.com/20210514/hon-na-klause-exprezident-byl-po-druhe-pokutovan-za-stejny-pripad-s-nenosenim-rousky--14480569.html

Hon na Klause. Exprezident byl po druhé pokutován za stejný případ s nenošením roušky

Hon na Klause. Exprezident byl po druhé pokutován za stejný případ s nenošením roušky

Bývalý prezident Václav Klaus byl letos 12. ledna přistižen při návštěvě uzavřené pražské restaurace Dejvická 34, uvnitř které se navíc nacházel bez roušky... 14.05.2021, Sputnik Česká republika

Za to, že si Václav Klaus v lednu došel bez roušky pro oběd do restaurace, musí nyní zaplatit deset tisíc korun. Exprezident ale s touto pokutou rázně nesouhlasí. „Zatímco první pokutu tři tisíce korun jsem zaplatil, tak tu druhou 10 tisíc se zaplatit zdráhám a ta je jen za to, že jsem z té restaurace vyšel,“ domnívá se Klaus.Politik vysvětluje, že tu první pokutu, kterou mu udělil pražský magistrát, na rozdíl od pokut za vystoupení s projevem, usoudil, že ji zaplatí. Za nesmysl ale považuje to, že musí zaplatit jinou pokutu za stejnou akci, a to až za tři měsíce, kdy na to už zřejmě zapomněl. „Pikantní na tom je, že tu první jsem dostal za vchod do restaurace a druhou za vycházení z restaurace bez roušky,“ myslí si Klaus.Dvě pokuty za jeden případ už podle Klause zjevně svědčí o sledování poněkud jiných cílů než vykonávání spravedlnosti. „Částečně to považuji za hon na svoji osobu a částečně za skoro logický důsledek, že jsem osobou známou, kterou někteří lidé mají radost udávat,“ míní Klaus.12. ledna v pražské restauraci Dejvická 34 přistihl exprezidenta jeden ze čtenářů Blesku. Exprezident byl podle něj v restauraci asi přes hodinu a pak odešel. Roušku prý ale na sobě neměl. Manažer restaurace tvrdil, že Klaus je stálým zákazníkem a stavoval se jen na toaletu.Václav Klaus je známým odpůrcem vládních protikoronavirových opatření, který mnohokrát vystupoval s kritikou, že jsou bezpředmětná a nikam nevedou. Povinnost nosit roušky je podle jeho názoru nezákonná a neústavní, a proto ji odmítal plnit. Nikdy však nesouhlasil s tvrzeními, že by svým chováním měl špatný vliv na veřejnost. Není prý tím, kdo káže vodu a pije víno a pravidla kritizuje už od začátku. Narážel tak na jiné politiky, kteří veřejnost vyzývali k dodržování pravidel a následně byli sami přistiženi při jejich porušování, například exministr zdravotnictví Roman Prymula při návštěvě restaurace Rio's.

