„Je to znak násilí a chaosu, které se blíží.“ Šándor se otevřeně vyjádřil k migrační krizi

Generál v záloze Andor Šándor poskytl rozhovor portálu Parlamentní listy, ve kterém se dotkl mnohých témat. Jedním z nich byla migrace v kontextu Evropy a EU... 14.05.2021, Sputnik Česká republika

Šándor hned několikrát uvedl, že nezvládnutou migraci vidí jako jednu z největších hrozeb v integračním procesu Evropské unie. Podle něj se totiž stále spousta politiků nedokáže poučit z kritické situace v některých zemích, kde právě migranti, kteří se nedokáží integrovat, způsobují problémy.Hned v úvodu tak dává za příklad Itálii, kde je situace opravdu vážná. Denně sem totiž připlouvá velké množství migrantů, přičemž se aktuálně poukazuje na to, že letos už jich připlulo třikrát tolik než za stejné období loni. Zmiňme, že Itálie je ohrožená v důsledku geografické blízkosti Afriky.Nejen Itálie, ale i FrancieKromě Itálie ale generál upozorňuje také na situaci, která vzniká ve Francii. Právě tam se totiž dle některých francouzských generálů ve výslužbě schyluje k občanské válce. O této skutečnosti generálové varovali vládu a prezidenta Emmanuela Macrona. Důvodem je to, že v této evropské zemi vzrostl počet trestných činů kriminálních gangů oproti loňskému roku o čtvrtinu. Spousta Francouzů se tak bojí o svou bezpečnost. Kromě generálů se nyní ozvali také vojáci v aktivní službě, kteří vládě zaslali dopis, v němž píší, že kolem sebe vidí násilí ve městech a na vesnicích a nenávist vůči Francii se stává normou. Šándor k této záležitosti uvedl, že sám doufá, že nikdy nebude v takové situaci, že by musel podobný dopis podepsat v této zemi. Co by však dělal, kdyby se tak stalo?Podle něj totiž není situace špatná už jen na předměstích Paříže, ale také Lyonu, Marseille a dalších městech. A tím to nekončí, jelikož se to rozšiřuje i na města, o kterých se dříve v tomto smyslu nikdy nemluvilo.Za velmi důležité považuje ale také to, že je v dopise citelná jakási pohrůžka, že pokud s tím vláda nic neudělá, pak zasáhnou kolegové aktivní ve zbrani.Navíc zdůrazňuje, že to, co vidí penzionovaní generálové a podporuje poměrně velká část Francie, by měli vidět zejména ti, co Francii řídí. Jinak to podle něj dopadne tak, že pokud se nezmění kurz, pak následující nebo další prezidentské volby vyhraje Marine Le Penová. Bezpečnostní expert tak doufá, že si tento dopis vládní elity vezmou k srdci a budou se činit. Sice to bude dle jeho mínění velmi dlouhý, velmi složitý a velmi komplikovaný proces s nejasným výsledkem, ale rozhodně bude na místě.V závěru ještě odpovídá na to, zda existuje možnost, že by se ve Francii, případně v jiné evropské zemi, koordinovaně obrátila formou násilných protestů arabská menšina vůči většinové společnosti.Nezapomíná ale také ani na teroristické útoky, které podle něj mají přesný odraz v tom, jaké věci dělala Francie vůči Islámskému státu, ale i na jiných problémových místech, které vychází z francouzské koloniální minulosti.Otevřené dopisy vláděPokud jde o dané dopisy, již v dubnu se objevily zprávy o tom, že vojáci a generálové ve výslužbě zaslali prezidentovi otevřený dopis, v němž varují před chaosem a islamismem ve francouzských předměstích. Tento dopis podepsalo na 20 generálů, zhruba stovka vysokých důstojníků a přes tisíc vojáků. Francouzská ministryně obrany Florence Parlyová však tuto iniciativu označila za nezodpovědný krok a požadovala trest pro dotyčné. Generálové a vojáci přitom jen v dopise varují, že situace ve Francii je vážná a že zemi hrozí několik smrtelných nebezpečí.Následně se, v květnu, objevil další dopis, v němž sloužící francouzští vojáci podpořili prohlášení svých předchůdců, kteří psali o „rozpadu“ země. Jde o otevřený dopis, pod nímž je podepsáno více než 40 tisíc lidí. K otevřenému dopisu se během několika hodin připojily desítky tisíc lidí. Vojáci v textu mimo jiné vyjádřili názor, že ve Francii nyní „zraje občanská válka“.

