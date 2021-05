https://cz.sputniknews.com/20210514/kde-jsou-miliardy-eur-poslane-bruselem-palestine-velvyslanec-cr-v-izraeli-stropnicky-vola-po-auditu-14485650.html

Kde jsou miliardy eur poslané Bruselem Palestině? Velvyslanec ČR v Izraeli Stropnický volá po auditu

Kde jsou miliardy eur poslané Bruselem Palestině? Velvyslanec ČR v Izraeli Stropnický volá po auditu

Český velvyslanec v Izraeli Martin Stropnický popisuje současnou napjatou situaci v regionu a vytahuje otázky ohledně přerozdělování finančních prostředků... 14.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-14T18:38+0200

2021-05-14T18:38+0200

2021-05-14T18:38+0200

česko

evropská unie (eu)

martin stropnický

velvyslanec

palestina

izrael

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/138/45/1384503_0:0:3007:1691_1920x0_80_0_0_2cddd1626b53e40db9bc48d31ce52849.jpg

Současná eskalace násilí mezi Izraelem a Palestinou je nejzávažnější za poslední sedm let, uvádí ve svém rozhovoru pro česká média někdejší ministr zahraničí České republiky Martin Stropnický, který od roku 2018 zastává funkci velvyslance ČR v Izraeli. Poznamenal rovněž, že vyostření konfliktu se dotklo i zaměstnanců české ambasády, kteří se pravidelně musí schovávat do krytu při bombardování izraelského území ze strany hnutí Hamás.Česká republika je jednoznačně na straně Izraele, zdůrazňuje Stropnický, i když nepopírá, že násilí je často způsobeno oběma stranami konfliktu.Prostředky na rozvoj PalestinyBěhem svého rozhovoru se Stropnický také pozastavil nad tématem spojeným s finanční pomocí Palestině, kterou poskytuje Evropská unie. Český diplomat totiž netajil to, že má vážná podezření ohledně toho, zda tyto finance byly využity pro stanovené účely.V souvislosti s tím český politik navrhuje provedení auditu finančních prostředků, které byly poslány do Palestiny. Zároveň ale přiznává, že se dosud podobné výzvy nesetkaly s pochopením ze strany různých politických skupin. „Takové výzvy většinou padají do ticha,” uzavřel Stropnický.Útok na izraelský chemický závodDnes ráno vojenské křídlo Hamásu oznámilo útok na izraelský chemický závod u hranice s Pásmem Gazy.Dříve bylo oznámeno, že Izraelci jsou připraveni na pozemní vpád do enklávy, útočí zatím ale ze vzduchu.Mluvčí Izraelských obranných sil Jonathan Konrikus podotkl, že zahájení operace nebude předem ohlášeno.

4

palestina

izrael

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

evropská unie (eu), martin stropnický, velvyslanec, palestina, izrael