https://cz.sputniknews.com/20210514/konecna-chce-zatocit-se-zlodejinami-amazonu-a-dalsich-korporaci-navrhuje-razantni-krok-14488941.html

Konečná chce zatočit se zlodějinami Amazonu a dalších korporací. Navrhuje razantní krok

Konečná chce zatočit se zlodějinami Amazonu a dalších korporací. Navrhuje razantní krok

Kdepak kapitalismus udělal chybu? Něco takového by mohlo mnohé napadnout, když zjistí, že jedna z největších společností na světě neplatí daně, a to zcela... 14.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-14T22:30+0200

2021-05-14T22:30+0200

2021-05-14T22:30+0200

česko

kateřina konečná

amazon

česká republika

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/07/13447582_0:0:3113:1751_1920x0_80_0_0_38e7267fbbeb737b2dd5586187430057.jpg

Kvůli koronaviru mnoho lidí přišli o práci a zavřely se jim živnosti. Z pandemického roku si však Amazon vrásky nedělal. Naopak společnost nejbohatšího muže na světě Jeffa Bezose, jež je notoricky známá otřesnými pracovními podmínkami svých zaměstnanců, dosáhla rekordních ukazatelů. Pouze v Evropě se jí podařilo vydělat 44 miliard eur (přes 1,1 bilionu korun).Jenže u Amazonu to tak úplně neplatí. I přes rekordní tržby totiž vykazuje ztráty, a to ve výši 1,2 miliardy eur (30,6 miliardy korun). Proto daně platit nemusí.Jak může navzdory rekordním příjmům vykazovat ztrátu? Může za to nekompetentní řízení firmy? Nikoliv. Jak odhalila studie z University of London, kterou zadala levicová frakce v Evropském parlamentu The Left, kam patří i čeští komunisté, jedná „se o programové vykazování ztrát“, které umožňují americké a lucemburské daňové zákony.Amazon se ovšem brání a tvrdí, že za ztráty mohou rozsáhlé investice, které společnost činí.Konečnou však tento argument nepřesvědčil a chce se odhodlat k razantnímu korku, který s daňovými úniky zatočí.Za pozornost stojí, že tento týden Tribunál Evropské unie rozhodl, že Amazon nemusí Lucembursku doplácet na daních 250 milionů eur (6,4 miliardy korun). Evropská komise dříve obvinila Lucembursko, že neoprávněně umožnilo Amazonu neplatit daně z téměř tří čtvrtin zisků. Komise chtěla, aby Lucembursko od firmy, která je jedním z největších zaměstnavatelů v tomto státě, vymohlo daně za téměř deset let spolu s úroky.Komise podle soudu dostatečně neprokázala, že by lucemburská pravidla umožnila firmě „nepřiměřeně snižovat daňovou zátěž“. Evropská komise zváží odvolání.

https://cz.sputniknews.com/20210423/evropska-komise-rozhodla-babis-je-ve-stretu-zajmu-agrofert-dostal-dotace-neopravnene-14251816.html

Kosmo Olin 🦀 Je potřeba bránit USraelskému global-monopolismu a radši si vytvářet vlastní nezávislé národní platformy, které hlavně podléhají národním zajmům a národní ekonomice.. Americké a cizinecké firmy musí principielně platit provozní daně, tam kde provádí jejich služby a nabídky. 🇺🇸🇮🇱🇪🇺👎👎🤮🚾 5

3

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kateřina konečná, amazon, česká republika