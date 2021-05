Nouzový stav na Slovensku končí již od soboty. Byl rovněž přijat zákon o hospodářské mobilizaci

„Když jsme Sputnik přivezli, postup byl jednoznačný, byl v mrazovém řetězci a není to úplně jednoduché na manipulaci. Podobně je to uskladněné i nyní, do dvou hodin po rozmrazení musí být vakcína podána, a to je relativně náročné. Každá vakcína musí podstoupit i kontrolu šarže, na to jsem potřeboval minimálně dva týdny, testy nakonec vyšly dobře a hned tehdy se mělo začít i očkovat,“ uvedl Krajčí s tím, že je přesto rád, že se tak stane již brzy.