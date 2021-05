https://cz.sputniknews.com/20210514/premier-babis-muze-strihat-metr-ceka-ho-leto-bez-duvery-14484592.html

Premiér Babiš může stříhat metr. Čeká ho léto bez důvěry

Už se houfují. Dvě koalice takzvané demokratické opozice se spojily, aby svrhly kabinet Andreje Babiše. A vypadá to, že chystají základ pro svou budoucí vládu...

Až odjede většina ruských diplomatů z Prahy, tak se takzvaná demokratická opozice pustí do vlády Andreje Babiše. Je to zajímavé načasování, co říkáte? Ale skutečnost je taková, že klidné léto naší republiku nečeká. Ke koronavirové pandemii se přidá nákaza politikaření.Opoziční koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů a Starostů a nezávislých (STAN) nashromáždí dostatek podpisů k vyvolání hlasování o nedůvěře vládě. Schůze by se měla podle dohody uskutečnit na začátku června. K jejímu svolání je třeba 50 podpisů. Spolu má 40 poslanců, kluby Pirátů a STAN dohromady čítají 28 zákonodárců.Zprvu to bylo dramatické. Jak se ví, Piráti a STAN původně podpisy připojit nechtěli, byli spíše pro rozpuštění Poslanecké sněmovny a vyhlášení předčasných voleb. Zdůvodňovali to zejména aktuální diplomatickou roztržkou s Ruskem a tím, že do konce května mají Česko opustit další pracovníci ruské ambasády. Koalice ale minulý týden oznámila, že nezískala potřebnou podporu tak, aby se volby uskutečnily do konce léta. Pro rozpuštění Sněmovny a vypsání předčasných voleb by bylo zapotřebí nejméně 120 poslanců.Proto se to zkusí lehčí cestou, kterou od počátku prosazovala koalice Spolu. „Schůze k vyslovení nedůvěry vládě Andreje Babiše bude svolána na základě společného postupu koalice Spolu a koalice Pirátů a Starostů, kteří přidají svoje podpisy k naší žádosti. Součástí naší dohody je to, že odevzdání podpisů na svolání schůze a samotná schůze k nedůvěře proběhne na začátku června,“ řekl šéf občanských demokratů Petr Fiala. Pro vyslovení nedůvěry vládě je nutné, aby jej podpořila nadpoloviční většina všech poslanců, tedy minimálně 101 zákonodárců.Co bude dál? Na to už upozorňoval pan prezident Miloš Zeman. Takzvaná demokratická opozice provede jen předvolební manévr. Pan prezident několikrát řekl, že pokud by Poslanecká sněmovna menšinové vládě hnutí ANO a ČSSD vyslovila nedůvěru, nechal by Babišův kabinet dovládnout v demisi.Na letní politickou show se Sputnik zeptal známého politologa Tomáše Doležala.„Je prakticky jisté, pokud nedojde k dohodě mezi hnutím ANO a KSČM, že vládě bude vyjádřena nedůvěra. Jinou otázkou je to, zda vláda Andreje Babiše „padne“ – tzn., zda poté, co ji bude vyjádřena nedůvěra a poté, co dle Ústavy musí v tomto případě podat demisi, bude prezident republiky jmenovat nově premiéra (kterým může být znovu Andrej Babiš anebo někdo jiný) s tím, aby sestavil vládu (staro)novou anebo zda prezident pověří Babišův kabinet v nezměněné podobě výkonem vládních kompetencí až do říjnových voleb. To ostatně Miloš Zeman avizoval vždy, když mu v posledních dnech byly otázky na jeho postup po případném vyjádření nedůvěry kladeny,“ říká renomovaný expert.Je možné, že nedůvěru vládě podpoří SPD a KSČM?„U SPD je to prakticky jisté, u KSČM velmi pravděpodobné, předseda Vojtěch Filip to naposledy sdělil v pořadu ČT 24 Interview 12. května. V komunistické straně je již tradičním postupem, že před zásadními hlasováními tohoto typu se schází její nejvyšší orgán mezi sjezdy, Ústřední výkonný výbor, aby se k dané věci vyjádřil - a poslanecký klub KSČM se prakticky vždy řídí jeho doporučeními,“ míní pan Doležal.Jaký smysl má vůbec vyjádřit nedůvěru vládě těsně před volbami? Stejně dovládne Babiš v demisi nebo si prezident instaluje svůj kabinet.„Jde o souběh deklarací předvolebních postojů jednotlivých politických subjektů, zejména koalice SPOLU, Pirátů a hnutí STAN a možného navození ústavní situace, která prezidentu republiky dá do rukou potenciální možnost buď jmenovat nového premiéra – a/anebo vládu významně personálně obměnit – a která prezidenta velmi politicky posílí, i kdyby proces jmenování nové vlády nezahájil.V tom smyslu, že bude vůči premiéru Babišovi ještě mnohem silnější než dosud, protože bude mít v jakémkoli okamžiku až do voleb možnost ho zcela legálně a legitimně vyměnit. A u KSČM jde i o demonstraci odtržení se od vlády a od hnutí ANO, protože toto spojení jim u části elektorátu škodilo a ubíralo jim preference,“ říká politolog.Je spolupráce koalice Spolu s Piráty a STAN předzvěstí povolební koalice?„Je to zcela jistě předzvěstí snahy o tlak na jmenování a vytvoření jejich společné vlády, která by se opírala o většinu poslanců ve Sněmovně, pokud to říjnové volební výsledky umožní.Prezident Zeman ani v tomto hypotetickém případě ovšem v prvních dvou pokusech o vytvoření vlády, která by se opírala o důvěru nové Poslanecké sněmovny, nebude ústavním textem nucen k tomu, aby jednáními o sestavení vlády pověřil - resp. premiérem jmenoval - člověka z prostředí těchto dvou koalic. Ten by, teoreticky, mohl v této konstelaci přijít „na řadu“ až ve třetím pokusu o sestavení povolební vlády, kdy by jej prezident jmenoval na návrh nového předsedy Poslanecké sněmovny, kterým by byl v té době právě představitel některé z těchto koalic," říká politolog Tomáš Doležal.

