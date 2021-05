https://cz.sputniknews.com/20210514/problem-ministra-zdravotnictvi-arenberger-pronajima-budovu-nemocnici-kterou-ridil-14479949.html

Problém ministra zdravotnictví? Arenberger pronajímá budovu nemocnici, kterou řídil

Problém ministra zdravotnictví? Arenberger pronajímá budovu nemocnici, kterou řídil

Současný ministr zdravotnictví Petr Arenberger před nástupem na post vydělával miliony korun na své nemovitosti, kterou pronajímal Fakultní nemocnici Královské... 14.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-14T09:32+0200

Ministru Arenbergerovi patří areál bývalého státního statku v obci Netřeba na Mělnicku, v jedné z budov aktuálně sídlí archiv vinohradské nemocnice. Jak uvádí web Seznam Zprávy, Arenberger nemocnici objekt pronajal v roce 2013, nemocnici vedl od října 2019, předtím v ní byl náměstkem ředitele pro vědu a výzkum.Je nutné dodat, že ministr od nástupu do funkce nemovitost nemocnici pronajímá za symbolickou jednu korunu měsíčně.Samotný Arenberger pronájem budovy potvrdil a přes tiskové oddělení ministerstva zdravotnictví uvedl, že v předchozích pěti letech nemocnici účtoval 79,16 koruny za metr čtvereční měsíčně.Zdroje z vinohradské nemocnice uvádí, že celkově mělo jít asi o 100 tisíc korun měsíčně. Což také potvrzuje kalkulace z přepočtu jednotkové ceny na rozlohu dvoupatrové budovy. Za posledních pět let Arenberger od nemocnice za nájemné dostal kolem šesti milionů korun.Ministr také uvedl, že smlouva je podle vedení nemocnice v pořádku, nikdy v ní nebyly shledány žádné pochybnosti.Samotná nemocnice se pro média nevyjádřila.Opozice požaduje rezignaciInformace o pronájmu nemovitosti Fakultní nemocnici Královské Vinohrady okamžitě vzbudily rozruch v opozici, která neváhá a požaduje rezignaci ministra.Podle předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové jde o střet zájmů a měla by následovat rezignace.Ministr zdravotnictví ve vládě nemá co dělat také podle Miroslava Kalouska, který se ptá, proč šel do politiky.„Když už si pan ministr Arenberger udělal z Vinohradské nemocnice soukromou dojnou krávu pro klinické studie i pronájmy nemovitostí, proč proboha šel do politiky? To netušil, že to na něj praskne? Už jen za tuto chybu v úsudku nemá ve vládě co dělat,“ napsal Kalousek na Facebooku.Majetek ArenbergeraZ majetkového oznámení ministra zdravotnictví Petra Arenbergera, které odevzdal po vstupu do vlády a zveřejnil o víkendu, vyplývá, že oznámil mnohonásobně větší majetek a vyšší příjmy, než udával v minulých letech.Arenberger k jeho nového majetkovému přiznání uvedl, že jde o částku, kterou vydělal za správu obchodního majetku, klinický výzkum, přednášky a konzultace v Česku i zahraničí.Toto nové oznámení o majetku a příjmech, které udává stav ke konci loňského roku, má celkem 16 stránek. V dokumentu je uvedeno 65 nemovitostí a přiznává i vedlejší příjem asi 30 milionů korun. Z této částky ohlásil 28 milionů ministr jako příjem ze své živnosti, 1,5 milionu pak z pronájmu a 400 tisíc za členství v Radě Českého rozhlasu.

česká republika

