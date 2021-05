https://cz.sputniknews.com/20210514/rusko-voli-cestu-konfrontace-zni-z-cerninskeho-palace-14490468.html

Rusko volí cestu konfrontace, zní z Černínského paláce

Rusko volí cestu konfrontace, zní z Černínského paláce

České ministerstvo zahraničí reaguje na rozhodnutí ruské vlády zařadit Česko na seznam nepřátelských zemí. Podle Černínského paláce tím Rusko eskaluje vztahy... 14.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-14T19:17+0200

2021-05-14T19:17+0200

2021-05-14T19:35+0200

nepřátelská politika

diplomatické vztahy

rusko

kauza vrbětice

česká republika

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/704/02/7040267_0:0:3561:2003_1920x0_80_0_0_2fefffe871471a589e54326c0ab83737.jpg

Česká diplomacie se domnívá, že tímto rozhodnutím, které snižuje počet místních sil, které mohou diplomatická zastoupení ČR v Rusku zaměstnávat, Rusko porušuje úmluvu o diplomatických stycích. Podle českého MZV si Rusko zvolilo cestu konfrontace, která negativně ovlivní kontakty mezi obyčejnými občany. Každopádně Praha nebude brát zpět své dřívější rozhodnutí zastropovat počet pracovníků na ruském zastupitelském úřadu v Praze. Tento krok je na rozdíl od ruského postupu zcela v souladu s mezinárodním právem.Nepřátelský seznamDříve v pátek ruská vláda zveřejnila seznam nepřátelských zemí. Jsou na něm pouze dva státy, a sice Česká republika a Spojené státy. Podle ruské exekutivy vlády obou zemí totiž vůči Rusku podnikají nepřátelské kroky.V souladu s rozhodnutím ruské vlády nesmí americká ambasáda zaměstnávat žádnou ruskou fyzickou osobu. Česká diplomatická mise může uzavírat pracovní smlouvy pouze s 19 lidmi.Vrbětická kauzaVztahy mezi Českou republikou a Ruskem se zhoršily poté, co premiér Andrej Babiš (ANO)a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) obvinili Rusko z organizace výbuchu v muničním skladu ve Vrbětících v roce 2014. Rusko svou účast odmítá.Babiš minulý týden vyzval členské země EU, aby vyhostily alespoň jednoho ruského diplomata. V pondělí ovšem vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Josep Borrell oznámil, že členské státy se domnívají, že po diplomatických skandálech s Českou republikou a Bulharskem již není třeba zhoršovat vztahy s Ruskem.Česká republika kvůli vrbětické kauze vyhostila 18 pracovníků ruské ambasády a Rusko reagovalo vyhoštěním 20 členů diplomatické mise v Moskvě. Následně Česko nařídilo stažení dalších zaměstnanců ruského velvyslanectví a Moskva oznámila, že přechází na „striktní paritu“ v počtu pracovníků obou ambasád. To se především dotkne místních zaměstnanců, kteří pracují pro českou diplomatickou misi. Projeví se to například výrazným omezením fungování Českého domu v Moskvě.Ministryně financí České republiky Alena Schillerová (za ANO) uvedla, že v souvislosti s výbuchy ve Vrběticích by Česká republika mohla žádat odškodné ve výši minimálně jedné miliardy korun.Šéf ruské rozvědky Sergej Naryškin české obvinění označil za lež a nařkl vládu ČR z omezené svrchovanosti. Ruské ministerstvo zahraničních věcí označilo obvinění na adresu tajných služeb za absurdní a vymyšlené. Podle mluvčí ministerstva Marie Zacharovové obvinění slouží k odvrácení pozornosti od účasti USA na přípravě atentátu na Alexandra Lukašenka a převratu v Bělorusku.

https://cz.sputniknews.com/20210514/je-to-oficialni-ruska-vlada-zaradila-cesko-na-seznam-nepratelskych-zemi-14489141.html

Botaska My jsme fašisté a chováme se jako ultra nacionalisté a chceme poroučet celému světu, kterému jsme jako Švejkove k smíchu. 5

3

rusko

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nepřátelská politika, diplomatické vztahy, rusko, česká republika