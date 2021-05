https://cz.sputniknews.com/20210514/sexy-krainova-jede-bomby-kvuli-reklame-svych-plavek-se-ukazala-ze-vsech-stran-14489570.html

Sexy Krainová jede bomby. Kvůli reklamě svých plavek se ukázala ze všech stran

Sexy Krainová jede bomby. Kvůli reklamě svých plavek se ukázala ze všech stran

Česká topmodelka Krainová je mimo jiné známá i tím, že navrhla vlastní kolekci oblečení. Tu často propaguje na svých sociálních sítích. A výjimku neudělala ani... 14.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-14T23:51+0200

2021-05-14T23:51+0200

2021-05-14T23:51+0200

celebrity

simona krainová

fotografie

plavky

instagram

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1079/24/10792429_0:341:1080:949_1920x0_80_0_0_89374b7a1cab7c1d0d351afb4b407f8a.jpg

V minulosti jsme již několikrát uváděli, že se Krainová před nějakou dobu rozhodla, že obzvláštní český trh s módou a vydá se vlastní cestou. Navrhla tak několik kousků, které potěší nejednu fanynku. Ženy si od této krásky mohou do svého šatníku pořídit různá trička, mikiny, tepláky, roušku nebo plavky. A právě kolekce plavek zřejmě potřebovala nový impuls, protože se pomalu blíží léto. V nich se tentokrát Simona nechala nafotit.Jako první zveřejnila černé dvoudílné plavky s červenou pusinkou. Na snímcích se přitom nechala zachytit ze všech stran.A reakce na sebe nenechaly dlouho čekat. Lichotky se jenom hrnuly.Někteří obdivovali její styl: „Simonko, váš styl je můj styl. Plavky se nenechám ujít! Jste úžasná a ráda sleduji vaše příspěvky – jsou pozitivní a plné energie!“Pár fanoušků uvádělo, že Simona vypadá jako osmnáctiletá. Poukazovali tak na to, že věk je v jejím případě jen číslo a Simona stále vypadá skvěle.Jiné ženy pak obdivovaly její luxusní postavu.Na další fotografii se pak nechala zvěčnit v jednodílných červených plavkách, opět s potiskem pusinky.A i tento kousek se těšil oblibě. „Wow, ty jsou!“ reagovaly nadšeně ženy.Některým dokonce Simona připomněla slavnou Pamelu Anderson, kterou proslavily právě červené plavky v seriálu Pobřežní hlídka.Simona KrainováSimona Krainová je česká topmodelka, ředitelka a patronka modelingové soutěže Czechoslovak TopModel, moderátorka a příležitostná herečka. V roce 2010 se podruhé vdala za podnikatele Karla Vágnera (syna hudebníka Karla Vágnera), s nímž má dva syny – Maxe a Bruna. Dříve byla provdaná za českého moderátora a muzikálového herce Bořka Slezáčka.Vidět jsme ji mohli v takových filmech, jako jsou například Byl jednou jeden polda, a to ve všech třech dílech, Dvojníci, Vybíjená či Rodinná pouta. Za zmínku stojí, že pokaždé ji musela nadabovat herečka Ljuba Krbová, a to kvůli jejímu výraznému ostravskému akcentu.

1

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

simona krainová, fotografie, plavky, instagram