Soukalová si díky případu na čerpací stanici našla nové zaměstnání. Oč se jedná?

Moderátorka a bývalá biatlonistka Gabriela Soukalová se nedávno na veřejnosti objevila se sympatickým mladým mužem. Tento okamžik nezůstal nepovšimnut... 14.05.2021, Sputnik Česká republika

Celý příběh začal na jedné čerpací stanici, kde se zaměstnankyně benzínky informovala ohledně sympatického mladého muže, který doprovázel Soukalovou. „Milá paní, ten charismatematický mladík, jak já říkám, je můj starší bráška Marek,“ odpověděla na dotaz Soukalová.Dodala však, že bohužel její brácha je již zadaný. To ji ale přivedlo k zajímavému nápadu.A jak se tento nápad pozdával sledujícím Facebooku Soukalové? Musíme konstatovat, že zájem byl obrovský. Bratr Soukalové měl obrovský úspěch, proto by většina uživatelek za podmínky, že jsou všichni tak hezcí jako on, neváhala ani minutu. „Tak pokud máte všechny tak sympatické jako bratra, tak sem s nimi…“ vyzvala jedna ze sledujících. „Taky bych nějakého volného, normálního brala,“ přihlásila se k odběru další. O tom, že je bratr Soukalové opravdu pohledný, mluvili dokonce i muži.Zájem byl i na Slovensku:„Pošlete mi prosím i na Slovensko nějaké. Mám také nezadané kámošky,“ uvedla uživatelka ze Slovenska. Původně nabídka platila pouze pro holky, ale ukázalo se, že mezi uživateli se najde spousta svobodných mladých mužů, kteří hledají partnerku. „Na bráchu kašlu, máte ségru,“ ptá se jeden uživatel. „A co nezadané kamarádky, Gábinko?“ ptá se další. Někteří dokonce připsali i podrobnou instrukci.Požadavky přednesly také uživatelky:„Pokud máte víc takových, tak si taky stoupnu do fronty a když ho budou třeba trochu bavit běžky, tak to bude úplně super, ale zase aby neuměl tak dobře jako Vy…To bych nezvládala,“ napsala další uživatelka. Vypadá to tak, že Soukalová si našla nové zaměstnání. Takový obrovský zájem ze strany sledující překvapil i jí samotnou.Gabriela SoukalováGabriela Soukalová je bývalá česká reprezentantka a dvojnásobná stříbrná medailistka z Olympijských her 2014 v Soči v biatlonu. V roce 2017 se stala prvním biatlonistou, který vyhrál českou anketu Sportovec roku v kategorii jednotlivců, a popáté se umístila v elitní desítce nejlepších českých sportovců.Poslední závody absolvovala na jaře 2017, v další sezóně nestartovala kvůli přetrvávajícím zdravotním problémům a ke sportu se nevrátila ani v následujícím ročníku. V květnu 2019 oficiálně oznámila ukončení své sportovní kariéry.Co se týče jejího soukromého života, v září 2020 Soukalová potvrdila, že se rozvádí. Jako partneři se s manželem podle jejích slov rozešli již před několika měsíci a žádost o rozvod tak byla jen formalitou.V současné chvíli je Gábina šťastná s novým partnerem Milošem. Na začátku března navíc pár oznámil radostnou novinku, že čekají prvního potomka.

