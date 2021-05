https://cz.sputniknews.com/20210514/statni-zastupce-pavel-zeman-rezignuje-na-svou-funkci-14485791.html

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman po deseti letech působení rezignuje na svou funkci

Český ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček dnes oznámil, že nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman na konci června ukončí své působení ve funkci...

2021-05-14T14:58+0200

2021-05-14T14:58+0200

2021-05-14T16:00+0200

Odchod Pavla Zemana z funkce nejvyššího státního zástupce oznámil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, jenž poznamenal, že český právník odstoupí až 30. června. Připomeňme, že Pavel Zeman zastává svou funkci již od začátku roku 2011, kdy na tomto postu vystřídal Renatu Veseckou. Dříve se uvádělo, že se dotyčný v loňském roce přihlásil do výběrového řízení na pozici soudce Evropského soudu pro lidská práva.Překvapení ministryně BenešovéMinistryně spravedlnosti České republiky Marie Benešová později uvedla, že se o nadcházející rezignaci Pavla Zemana dozvěděla teprve dnes ráno. Podle jejích slov to pro ni bylo překvapení. Co se týče jména nástupce Pavla Zemana, o tom bude rozhodnuto později. Připomeňme, že Marie Benešová před nedávnem obvinila Pavla Zemana z překročení svých pravomocí v kauze Vrbětice a zvažovala podání kárné žaloby. Samotný nejvyšší státní zástupce se následně proti tomuto obvinění ohradil.Benešová uváděla, že považuje za problematické Zemanovo vystoupení na tiskové konferenci po jednání vlády dne 19. dubna, kde uvedl, že kauza Vrbětice může být odložena. Podle ní tím porušil zákon o státním zastupitelství. Podnět na kárné zařízení přitom podala firma Imex Group, která vybuchlé sklady ve Vrběticích pronajímala.Následně se k věci vyjádřil i český premiér Andrej Babiš, který se Pavla Zemana zastal.

Kraken007 Helemese.. vrbětice začínají nést své plody. Podpořili svobodnou Ukrajinu, něco tam, něco svobodným Syřanům a nakonec v tom bude namočená sts chvojkovice brod. Zkrátka nějakej dobrej oddíl..no. 5

