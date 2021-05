https://cz.sputniknews.com/20210514/tak-to-musite-zkusit-na-tiktoku-se-objevil-neobvykly-recept-na-volske-oko-s-pestem-14479076.html

Tak to musíte zkusit: Na TikToku se objevil neobvyklý recept na volské oko s pestem

Tak to musíte zkusit: Na TikToku se objevil neobvyklý recept na volské oko s pestem

Vajíčka – produkt, se kterým vykouzlíme hravě chutnou snídani, lehkou svačinku a oběd, ale také vydatnou večeři. Každý z nás jistě zná míchaná vajíčka, omeletu... 14.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-14T08:32+0200

2021-05-14T08:32+0200

2021-05-14T08:32+0200

svět

tipy

strava

vaření

vejce

kuchyně

recept

rada

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1160/69/11606967_0:201:1999:1325_1920x0_80_0_0_21dc2b5512ce16dc7c2020ff63314cfe.jpg

Uživatelka TikToku s přezdívkou amywilichowski sdílela video, jak si připravuje tento chutný pokrm. A jak na něj? Je to velmi jednoduché. Jediné, co musíte udělat, je přidat do pánve předtím, než do ní dáte vajíčka, vaše oblíbené pesto. Není nutné ani přidávat olej, jelikož v pestu je ho až až. Pesto takto smažte asi minutu a následně rozbijte do pánve vajíčka, aby se osmažila jako volská oka. Vajíčka okořeňte podle chuti. Ve videu je vidět i nápad na servírování, kdy si můžete nakrájet čerstvý chléb, pomazat jej sýrem, přidat rozmačkané avokádo, případně i cherry rajčátka nebo křupavou opečenou slaninu. Vše záleží na vaší fantazii.Mýty o časté konzumaci vajecVýživová poradkyně Olga Dekkerová, členka Národního společenství dietologů, uvedla na svém účtu na Instagramu nejlepší způsob přípravy vajec. Odbornice doporučuje nevařit a nesmažit vejce dlouho, protože v tomto případě se budou bílkoviny z vajec vstřebávat mnohem hůř. Podle jejího názoru je nejlepší vařit vejce naměkko, nebo je konzumovat v podobě volského oka. V tomto případě je vaječný bílek opečený a žloutek zůstává tekutý.Vejce považuje za velice zdravý produkt, nakolik obsahují bílkoviny a lecitin. Doporučuje konzumovat nejen slepičí vejce, ale také jiné druhy vajec, například kachní, křepelčí, nebo husí. Dietoložka také radí změnit způsoby přípravy vajec. Když totiž konzumujete pořád jedno a totéž, je jen otázkou času, kdy takovou stravu přerušíte, protože se organismu nedostává dostatek nezbytných látek, a vy máte pořád na něco chuť. Naopak když je strava pestrá, organismus snadněji doplní to, co je pro něj nezbytné.Jedno vařené vejce obsahuje přibližně 68 kilokalorií a asi 5,51 gramu bílkovin. Normy, které by stanovovaly počet vajec, které můžete sníst za den, neexistují. Olga Dekkerová také vyvrátila mýtus o tom, že vejce zvyšují hladinu škodlivého cholesterolu. Dietoložka připomenula, že 80 procent této organické sloučeniny se tvoří v játrech a pouze 20 procent závisí na stravě.Výživová poradkyně také vyvrátila tvrzení o tom, že vaječný žloutek je škodlivý. Dietoložka zdůraznila, že vaječný žloutek obsahuje lecitin a ten je naprosto nezbytný pro vytvoření každé jedné buňky v organismu. Dalším jeho benefitem je, že normalizuje metabolismus.

https://cz.sputniknews.com/20210401/dokonale-pripravena-vajicka-sefkuchar-odhalil-sve-tajemstvi-13415679.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

tipy, strava, vaření, vejce, kuchyně, recept, rada