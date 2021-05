Turecko prohlásilo, že je připraveno vyslat mírové síly do východního Jeruzaléma

„Pokud bude přijato rozhodnutí o vyslání naší armády do východního Jeruzaléma v rámci mezinárodních mírových sil, bude vláda muset, stejně jako dříve, získat souhlas parlamentu. Do této chvíle parlament neobdržel žádost o povolení k vyslání vojska do východního Jeruzaléma. Vláda možná nyní provádí tuto práci. Zatím však není známo, zda nám bude taková žádost zaslána,“ řekl poslanec.