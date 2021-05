https://cz.sputniknews.com/20210514/vlada-zmenila-pravidla-pro-otevreni-zahradek-naobedvat-se-nyni-muze-kazdy-kdo-se-neboji-policie-14488485.html

Vláda změnila pravidla pro otevření zahrádek. Naobědvat se nyní může každý, kdo se nebojí policie

Vláda změnila pravidla pro otevření zahrádek. Naobědvat se nyní může každý, kdo se nebojí policie

V pondělí se otevřou zahrádky hospod a restaurací, ve kterých podle dřívějšího rozhodnutí vlády museli provozovatelé samostatně kontrolovat doklady návštěvníků... 14.05.2021, Sputnik Česká republika

Provozovatelé hospod nyní nebudou ručit za hosty, protože kontrolní funkci převezme policie či hygiena. Po jednání vlády to oznámil vicepremiér Karel Havlíček.Změňme, že při návštěvě zahrádek restaurací, které otevřou v pondělí 17. května, bude potřeba mít u sebe buď PCR test, který nesmí být starší než sedm dní, nebo antigenní test ne starší než tři dny.Pokud host nebude schopen se nějakým z těchto důkazů při případné kontrole ze strany policie či hygieny prokázat, pak mu bude hrozit pokuta.Ministr zdravotnictví Arenberger věří, že stanovené pravidlo nebudou lidé ignorovat.„Pokud by se to zhoršilo, museli bychom zatáhnout za záchrannou brzdu,“ uvedl ministr zdravotnictví. Toho se ale zatím neobává.Havlíček po jednání vlády také oznámil, že v souladu se změněnými pravidly bude na zahrádkách restaurací moci fungovat wi-fi připojení pro hosty.Cestování pro očkovanéMinistr zdravotnictví Petr Arenberger na tiskové konferenci připomněl, že od soboty si Česko bude s Polskem, Rakouskem, Maďarskem, Německem a Slovinskem navzájem uznávat očkovací certifikáty.Havlíček v této souvislosti informoval o tom, že lidé, kteří mají aspoň 22 dní po první dávce očkování proti covidu-19 v České republice, se budou moci bez karantény a nutnosti testu na koronavirus vracet z těchto zemí. Za podobných podmínek by měly tyto státy umožnit vstup osob očkovaných v Česku, zatím s výjimkou Slovenska, které o podmínkách stále jedná. Opatření ovšem také platí pro země v oranžové kategorii středního rizika, ve které nyní figuruje Finsko, Norsko, Irsko, Island, Malta, Portugalsko, Kanárské a Baleárské ostrovy.Chystané covid pasy, které mají usnadnit bezpečný volný pohyb občanů po celé Evropské unii, budou podle premiéra Andreje Babiše fungovat v digitální i papírové podobě. „Bude to s QR kódem,“ řekl Babiš.

