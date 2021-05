https://cz.sputniknews.com/20210514/vojenske-kridlo-hamasu-zautocilo-na-chemicky-zavod-na-hranici-s-pasmem-gazy-14481010.html

Vojenské křídlo Hamásu zaútočilo na chemický závod na hranici s Pásmem Gazy

Vojenské křídlo Hamásu zaútočilo na chemický závod na hranici s Pásmem Gazy

Vojenské křídlo Hamásu oznámilo útok na izraelský chemický závod u hranice s Pásmem Gazy. 14.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-14T10:38+0200

2021-05-14T10:38+0200

2021-05-14T11:02+0200

svět

hamás

pásmo gazy

izrael

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0e/14481777_0:123:3205:1925_1920x0_80_0_0_bf391f46ffc83337b8f371b9359bc5c9.jpg

„Brigády Izz ad-Dína al-Kassáma zaútočily pomocí bezpilotního letounu Shehab na chemický závod v Nir Ozu,“ uvádí se v prohlášení.Dříve bylo oznámeno, že Izraelci jsou připraveni na pozemní vpád do enklávy, útočí zatím ale ze vzduchu.Mluvčí Izraelských obranných sil Jonathan Konrikus podotkl, že zahájení operace nebude předem ohlášeno.V pondělí večer se situace na hranici Izraele a palestinské enklávy prudce vyostřila. V důsledku skoro nepřetržitých raketových útoků zahynulo osm Izraelců a přes 200 jich bylo zraněno. Tel Aviv zaútočil na Gazu a zlikvidoval několik bojovníků, včetně vysoce postavených polních velitelů. Podle informací palestinského ministerstva zdravotnictví se oběťmi izraelských útoků stalo 115 lidí, přes 600 osob bylo zraněno, v enklávě nefunguje elektřina. Mezinárodní společenství vyzývá ke zdrženlivosti. V nejbližší době se může konat zasedání Rady bezpečnosti OSN o situaci v tomto regionu.Pásmo Gazy je součástí Palestiny, s jejímž rozdělením nesouhlasí účastníci mnohaletého arabsko-izraelského konfliktu. V roce 1947 vypracovalo Valné shromáždění OSN plán rozdělení Palestiny, který arabská strana dosud nepřijala.Po Šestidenní válce z roku 1967 uchvátil Izrael Západní břeh řeky Jordánu, včetně východního Jeruzaléma, a zařizuje tam své osady. Palestina však chce na těchto územích (včetně Pásma Gazy, které od roku 2007 řídí islamistická organizace Hamás) vlastní stát a žádá, aby budoucí hranice mezi svrchovanými arabským a izraelským státy vedly na hranicích, které existovaly před konfliktem. Izrael s tím nesouhlasí a již vyhlásil Jeruzalém za své „věčné a nedělitelné hlavní město“. Proces mírového urovnání byl pozastaven.

https://cz.sputniknews.com/20210514/operace-v-pasmu-gazy-potrva-tak-dlouho-jak-to-bude-potreba-izrael-zesilil-utoky-na-palestince-14479438.html

Kosmo Olin 🦀

Hamas by měli dostat mezinárodní vyznamenání, že se jako jediná schopná organizace na světě zasazuje pro práva a zájmy Palestinců, zatím co ostatní země jenom nečinně žvaní a léta přihlíží izraelskému novodobému fašismu a ničení Palestiny.. Jediné Turecko se politicky proti Izraeli chová správně a v turecku se židi nemají dobře, jak se i v takové situaci sluší a patří.. Rusko se chová diplomaticky zdrženlivě, i když už sami mají USraelce na hranicích a budou mít co dělat, aby to zase neposra li. Mezinárodní verejnost teď nesleduje jenom dění v Izraeli, ale i chování ostatních zemí a podle toho budou i tyto země dále posuzovat, jako podlé parchanty, kteří podobně přihlíželi, když si Hitler domluvil mnichovskou smlouvu.. Ono má všechno polititické souvislosti, a až to jednou zase rupne, tak jako občané budeme ostře zvažovat "kdo je kdo" a komu je třeba pomáhat, koho je třeba ničit a na koho se úplně vykašlat...

6