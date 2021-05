https://cz.sputniknews.com/20210515/a-sakra-zbrane-nejvyssiho-kalibru-moderatorka-perkausova-sokovala-fanousky-odvaznou-fotkou-14493500.html

„A sakra, zbraně nejvyššího kalibru.“ Moderátorka Perkausová šokovala fanoušky odvážnou fotkou

Populární moderátorka Eva Perkausová svou novou fotkou na sociální síti vyvolala řadu otázek. Nejen že zvolila poněkud odvážný outfit, ve kterém vynikly její... 15.05.2021, Sputnik Česká republika

Na novém snímku Eva pózuje v předklonu v černých plavkách a na sobě má jen síťovaný přehoz. Vyletněný outfit doplnila slunečními brýlemi a kšiltovkou. Fotka je tak zřejmě pořízena z doby, kdy v Česku panovaly letní teploty. A jaké byly reakce sleudjících? Ti byli u vytržení nejen z jejího outfitu, ale také ze samotného prostředí, které moderátorka zvolila na fotku.Lidé si všímali i pozadí, které na fotce bylo. Podle některých to totiž vypadalo, že je vyfocená na dovolené. „Super fotka. Jak někde od moře,“ uvedla její fanynka.Pro některé znamenala taková fotka i zlepšení dne: „Hned je ten den krásnější,“ zaznělo pod fotkou.Nutno podotknout, že jistí uživatelé pak Evu srovnávali i s pohádkovou postavou. „Chytrá horákyně…oblečená neoblečená…“ zaznělo.Připomeňme, že hvězda TV Prima měla před jistou dobou důvod k radosti. Se svým dlouholetým přítelem totiž plánují veselku. To, že byla moderátorka požádaná o ruku, se dostalo na veřejnost během uvádění hlavní zpravodajské relace na CNN Prima News. Právě tam si totiž mnozí mohli povšimnout prstenu na jejím levém prsteníčku.Následně tuto šťastnou novinku potvrdila i sama Perkausová. Podle jejích slov žádost o ruku proběhla romanticky a prozradila, že ji přítel požádal na večeři. Byl však prý tak nervózní, že mu dokonce vypadla krabička s prstýnkem, což se tato kráska dozvěděla až poté, kdy už žádost proběhla.Eva PerkausováTato sedmadvacetiletá kráska působí jako modelka, herečka a moderátorka. Eva Perkausová se od dětství věnovala sportu a od třinácti let také modelingu, proto není divu, že má luxusní postavu. Diváci ji mohou znát především z televizních obrazovek, kdy působila například v TV Barrandov jako moderátorka pořadu Svět v barvách či o něco později jako moderátorka týdeníku Topstar magazín na TV Prima. Stala se také moderátorkou Velkých zpráv na Primě.

