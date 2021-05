https://cz.sputniknews.com/20210515/bohyne-ruska--topmodelka-irina-shayk-provokuje-snimky-nahore-bez-14492986.html

„Bohyně!“ Ruská topmodelka Irina Shayk provokuje snímky nahoře bez

Světoznámá ruská topmodelka Irina Shayk tedy ví, jak oslnit své fanoušky po celém světě. Dokázala to videem, které publikovala na sociální síti, ve kterém... 15.05.2021, Sputnik Česká republika

Ačkoliv je na zmíněném videu Irina zachycena nahoře bez, to nejdůležitější si přeci jen zakrývá rukama, tudíž snímky nepůsobí vulgárně ani lacině. Irina se totiž stala tváří další značky kosmetiky. Jak je vidět, i ve svých pětatřiceti letech je stále žádaná a o práci tak nemá absolutně nouzi.A jaké byly reakce fanoušků? Jelikož je Irina známá po celém světě, je širší i dosah uživatelů, kteří ji sledují. Pod tímto provokativním videem se tak objevovaly převážně komentáře v ruštině či angličtině. Známá Ruska se dočkala i takových lichotek, jako že je „bohyně“ či „královna“. „Irino, to mě zničí,“ vzkázala jí další sledující. „Bůh je žena,“ zamyslela se jiná uživatelka.Někteří viděli za krásou Iriny právě to, že je původem z Ruska: „Ruská krása,“ zaznělo. Lidé se známé modelky i dotazovali, zda by mohli dělat fotografa oni: „Můžu dostat práci jako tvůj fotograf?“Nutno podotknout, že toto video nebylo jediné, při kterém se mnohým tajil dech. Irina totiž zveřejnila další fotku, na které je sice oblečená, avšak má na sobě upnuté tričko, které odhaluje její ramena a zároveň i podtrhuje její přednosti. „Nikdo na světě není krásnější než Irina,“ nešetřila chválou jistá uživatelka. „Ty teda jedeš,“ vzkázala další.Irina ShaykIrina Shayk je ruská modelka, která se mimo jiné proslavila svými fotografiemi v magazínu Sports Illustrated Swimsuit Issue v letech 2007 a 2012. Narodila se v Jemanželinsku v Rusku a její jméno zní Irina Valerjevna Šajchlislamova.O této krásce se traduje, že po svém otci zdědila neobvyklý vzhled, a tak si o ní lidé často myslí, že je z Jižní Ameriky. Shayk původně začala po střední škole studovat marketing, nakonec však se svou starší sestrou vstoupila do místní školy krásy. Tam si jí všiml člověk z místní modelingové agentury a zařídil jí pozvání na soutěž krásy „Miss Čeljabinsk 2004“, kterou vyhrála.

