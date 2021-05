https://cz.sputniknews.com/20210515/bulharsti-socialiste-vyzvy-k-demontazi-pomniku-sovetske-armady-pochazeji-od-placenych-rusofobu-14489307.html

Bulharští socialisté: Výzvy k demontáži pomníku Sovětské armády pocházejí od placených rusofobů

15.05.2021

Bulharská socialistická strana slíbila, že bude bojovat o zachování pomníku Sovětské armády, který se nachází v centru Sofie. Politici přišli s příslušnou... 15.05.2021, Sputnik Česká republika

Podle socialistů takové návrhy pocházejí od „placených a nezodpovědných rusofobů, kteří se opakovaně snaží pošpinit a likvidovat jeden z nejslavnějších symbolů bulharsko-ruského přátelství a spolupráce“.V pondělí 10. května se v Bulharské telegrafní agentuře (BTA) uskutečnila tisková konference, na níž vystoupila skupina občanské iniciativy, k níž patří i novináři a úředníci.Je zajímavé, že jedním z členů občanské iniciativy je Martin Zaimov, vnuk bulharského rozvědčíka Vladimira Zaimova, který byl odsouzen k trestu smrti za špionáž pro SSSR. Po přechodu Bulharska k demokracii působil Martin Zaimov jako náměstek ministra obchodu. Podle jeho názoru by měl být pomník přemístěn do Muzea socialistického umění a jeho demontáž nebude vyžadovat více než 200 tisíc leva (102 tisíc eur).Novinář Goran Blagojev uvedl, že v současné chvíli existuje dostatečný dokumentární základ pro podporu myšlenky, aby „tento pomník nebyl“. Navrhl také uspořádat v Bulharsku referendum, na němž by se měly řešit otázky ohledně toho, kdy by se měl slavit Národní svátek Bulharska (nyní se slaví 3. března na počest osvobození Bulharska od Osmanské říše v roce 1878 – pozn. red.) a jestli by neměl být změněn název chrámu - památníku Alexandra Něvského, který byl postaven na znamení vděčnosti Rusku za osvobození Bulharska.Podle městské radní a členky parlamentní strany Demokratické Bulharsko Marty Georgievové by přední politické síly měly vystoupit se svým postojem k tomu, co hodlají dělat s „tímto symbolem násilí a hrozby v samém centru Sofie“.Petjo Blyskov, autor bulharských novin Trud, již dříve označil návrhy iniciativní skupiny za „protiruskou zdivočelost“, která začíná mít příznaky „závažné duševní poruchy“.

