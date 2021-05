https://cz.sputniknews.com/20210515/cesky-zpravodajec-pro-seznam-zpravy-to-prece-hamacek-nemuze-pred-nikym-nikde-obhajit-14499555.html

Český zpravodajec pro Seznam Zprávy: To přece Hamáček nemůže před nikým nikde obhájit

Český zpravodajec pro Seznam Zprávy: To přece Hamáček nemůže před nikým nikde obhájit

15.05.2021

Server Seznam Zprávy pokračuje v sérii článků, kvůli kterým šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová obvinila vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) z „vlastizrádného“ chování. Nové zdroje totiž údajně vyvracejí Hamáčkovu kamufláž, jíž měla být jeho kontroverzní cesta do Moskvy.Tentokrát to nejsou pouze účastníci Hamáčkovy schůzky z 15. dubna, na které se údajně řešila možnost výměnného obchodu v kauze Vrbětice, kteří vyvracejí vicepremiérovu kamufláž. Přidali se k nim i anonymní spojenecký diplomat, anonymní český zpravodajec a mluvčí ministerstva obrany Jan Pešek. Posledně jmenovaný totiž potvrzuje, že se cesta do Moskvy skutečně plánovala a rušila se těsně před tiskovou konferencí, na které Hamáček spolu s premiérem Andrejem Babišem (ANO) obvinili Rusko z organizace výbuchů ve vrbětických skladech.Přesná chronologieV tento den Hamáček svou cestu do Moskvy za vakcínou proti koronaviru Sputnik V ostatně avizoval na svém účtu na Twitteru. Den poté, ve čtvrtek 15. dubna, se Hamáček na ministerstvu vnitra sešel s šéfy vybraných zpravodajských služeb, policie, velvyslancem ČR v Moskvě a tehdejším nejvyšším státním zástupcem. Na ní Hamáček údajně zmínil možnost výměnného obchodu s Moskvou: ututlání vrbětické kauzy za dodávky Sputniku V a organizace summitu Biden-Putin v Praze. Přítomní mu ale tento nápad rozmluvili.Přesto ale avizovaný let Hamáček nezrušil. Ještě v pátek (16. dubna) ráno žádal po ministerstvu obrany letoun pro zhruba 10 lidí.Cesta se zrušila až 17. dubna, po několika naléháních Babiše a několik hodin před tím, než oba svá zjištění o vrbětické kauze ohlásili novinářům.Anonymní zdroje: staré a novéO údajném výměnném obchodu s Moskvou musel novinářům serveru Seznam Zprávy sdělit informace buď velvyslanec v Rusku Vítězslav Pivoňka, ředitel Úřadu pro zahraniční styky a informace Marek Šimandl, ředitel Vojenského zpravodajství Jan Beroun, policejní ředitel Jan Švejdar či nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Pouze oni byli účastníci schůzky s Hamáčkem dne 15. dubna. Seznam Zprávy se odvolávají na dva zdroje.Později se v příběhu objevily další zdroje, opět anonymní. Prvním je „vysoce postavený diplomat významné spojenecké země“.Dále podle serveru diplomat uvedl, že jej v pátek 16. dubna jeden z členů Babišovy vlády ujistil, že ke zveřejnění informací o ruské odpovědnosti za výbuchy ve Vrběticích v nejbližších dnech nedojde. O konání tiskové konference se ke svému překvapení dozvěděl následující den s půlhodinovým předstihem.Dalším zdrojem Seznamu je pracovník tajné služby, který je „informovaný o vrbětickém případu“. Ten podle serveru „v neoficiálním rozhovoru zdůraznil, že kromě toho, že ‚kamufláž‘ nedává absolutně žádný smysl, tak se také nikdy na žádné schůzce – tedy ani před bezpečnostními složkami, ani před premiérem – vicepremiér Hamáček o nějakém ‚kamuflování‘ nezmínil“.Proč ovšem diplomat ze spřátelené země či český zpravodajec měli potřebu se serverem Seznam Zprávy o Hamáčkově cestě vůbec hovořit, článek nezmiňuje.

